Il 12 e il 19 settembre continuano i tour “I Fili di Arianna” con partenza da Forte Marghera

Dopo il successo dei tour precedenti, che hanno registrato il tutto esaurito, continueranno sabato 12 e 19 settembre i percorsi guidati “I Fili di Arianna”: visite guidate gratuite per riscoprire la città metropolitana di Venezia. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito della manifestazione In-Edita, in collaborazione con Anna Bigai, presidente della Cooperativa Guide turistiche autorizzate di Venezia e con il patrocinio del Comune di Venezia – Le Città in festa.

Partendo dagli atelier di DEDALO, passeggiando all’interno di Forte Marghera per conoscere attraverso spazi ed edifici la sua storia militare e comprendere l’importanza del sito di “Marghera” come collegamento tra terraferma e laguna, i partecipanti saranno poi accompagnati a Venezia navigando il Canal Salso, alla scoperta di calli e campi, edifici e spazi espositivi del circuito Venice Galleries View per un’esperienza di arte contemporanea di tutti i tempi.

Ingresso libero con prenotazione a: vgv.fortemarghera@gmail.com o contattando il numero +39 366 687 5619 dalle 16 alle 18.

I prossimi appuntamenti

Sabato 12 settembre

Tour guidato Il Filo Verde con partenza ore 9 da Forte Marghera

Forte Marghera – Canal Salso – Chiesa dei Frari luoghi inediti del sestiere San Polo – Alberta Pane – Beatrice Burati Anderson Art Space & Gallery – La Galleria Dorothea van der Koelen

Sabato 19 settembre

Tour guidato Il Filo Blu con partenza ore 9 da Forte Marghera

Forte Marghera – Canal Salso – luoghi inediti di Mestre – M9 – Marina Bastianello gallery