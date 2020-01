Il 3° Stormo all’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Silva – Matteo Ricci” di Legnago Un’occasione per presentare le opportunità professionali offerte dall’Aeronautica Militare con la testimonianza dei “veterani”

“Prendi al volo il tuo futuro”. Questo l’incipit dell’incontro che ha avuto luogo lo scorso 16 gennaio tra gli studenti del V anno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Silva – Matteo Ricci” di Legnago (Verona) e l’Aeronautica Militare, rappresentata per l’occasione dal personale del 3° Stormo di Villafranca e da alcuni componenti dell’Associazione Arma Aeronautica della Sezione di Verona e del Nucleo di Legnago.

Accolti dal Dirigente Scolastico, Antonio Marchiori, i relatori hanno innanzitutto descritto alle ragazze e ai ragazzi presenti le attività che quotidianamente svolgono i componenti dell’Arma Azzurra per contribuire alla difesa dello Stato e alla salvaguardia delle libere istituzioni, dal controllo dello spazio aereo, al trasporto sanitario d’urgenza, alla ricerca e soccorso di persone in difficoltà, al supporto alla Protezione Civile nei casi di pubblica calamità, fino all’elaborazione e diffusione delle informazioni meteo.

A ulteriore testimonianza di come la passione, la dedizione e il sentimento di appartenenza siano elementi cardini che accompagnano gli “aeronauti” nel corso di tutta la loro carriera, e che non viene meno quando si dismette l’uniforme, c’è stato in chiusura l’intervento del Vice Presidente della Sezione Veronese dell’Associazione Arma Aeronautica, Colonnello Raffaele Conte.

Ampio spazio è stato dedicato alle opportunità di carriera offerte dall’Aeronautica Militare e alle modalità di accesso ai corsi di formazione. In particolare, il Sottotenente Giulia Piccinno ha parlato del Concorso per l’ammissione di 83 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Aeronautica per il 2020 che scadrà il prossimo 4 febbraio. Molto apprezzato il suo intervento che è stato arricchito col racconto dell’esperienza vissuta in prima persona a cominciare dallo studio e dagli allenamenti fatti per superare le prove di selezione fino all’impegno profuso nel periodo trascorso in Accademia.

E non poteva mancare un riferimento al concorso artistico indetto dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica, con la partecipazione del MIUR, sul tema “La Missione dell’Aeronautica Militare al servizio della collettività”, per il quale gli studenti possono elaborare, singolarmente o collettivamente, una composizione figurativa (ad esempio una produzione grafica, fotografica, plastico-pittorica) o un prodotto multimediale (ad esempio video, pagine web, blog, app., e-book) e la cui scadenza è fissata per il 24 febbraio.

Posto alle dipendenze del Servizio dei Supporti del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, il 3° Stormo prende parte a diverse iniziative destinate ai giovani e agli studenti, tra i quali Job&Orienta, il Future Day, il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (un tempo denominato Alternanza Scuola Lavoro), lo Sport EXPO, il Model EXPO, il Carosello delle Divise e il Master di Orientamento Scolastico.