Il 3° Stormo sostiene la XX Giornata di Raccolta del Farmaco

Sabato 8 febbraio 2020, il 3° Stormo prenderà parte alla XX Giornata della Raccolta del Farmaco, tradizionale appuntamento organizzato su tutto il territorio nazionale dalla Fondazione del Banco Farmaceutico onlus, che prevede la raccolta dei farmaci commerciabili senza prescrizione medica e la successiva distribuzione agli enti socio assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti.

Nel corso della precedente edizione, che ha avuto luogo lo scorso febbraio, sono stati raccolti oltre 421.904 farmaci, per un controvalore approssimativo di 3.000.000 euro, utilizzati per soddisfare le richieste di circa 1.800 enti caritativi per un bacino complessivo di oltre 468.000 persone.

In una delle 153 farmacie della provincia scaligera che hanno aderito all’iniziativa, esattamente presso la Farmacia Mortari di Villafranca di Verona, saranno presenti il personale del 3° Stormo e alcuni membri dell’Associazione Arma Aeronautica, che accoglieranno i clienti invitandoli ad acquistare dei prodotti da destinare alla raccolta.

Il 3° Stormo, fortemente radicato nel territorio veronese, è spesso parte attiva di progetti e iniziative umanitarie e filantropiche, e proprio nello stesso ambito ha sostenuto nello scorso novembre anche la 7^ edizione di “In farmacia per i bambini”.

La propensione a operare a favore della componente civile della popolazione è del resto parte integrante della missione del reparto, le cui capacità sono tutte caratterizzate dalla “dualità” ovvero dalla possibilità di essere impiegate, oltre che a favore dell’Aeronautica Militare stessa e delle altre Forze Armate, anche in situazioni di emergenza o calamità nell’ambito dei dispositivi attivati dal Dipartimento della Protezione Civile con il concorso del Ministero della Difesa.