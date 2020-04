Il 5 per mille per il progetto del Comune ‘Nuove povertà”. L’anno scorso raccolti oltre 75 mila euro

Nella dichiarazione dei redditi 2019 (Modello Unico, CU o 730 relativi ai redditi prodotti nel 2019) si può destinare il 5 per mille delle trattenute Irpef alle attività sociali svolte dal Comune di residenza.

Il Comune di Verona anche quest’anno ha scelto di destinare le somme che raccoglierà a iniziative sociali volte a potenziare gli interventi perarginare le nuove povertà, in particolare attraverso il progetto ‘Nuove Povertà, finanziato dal Comune e dai proventi derivati dal 5 per mille.

La tipologia del fondo, in deroga a tutti gli altri regolamenti attivi per l’ambito sociale, permette al Comune di intervenire in temoi veloci, risolvendo situazioni di emergenza e di particolare disagio.

Il sostegno viene infatti fornito ai cittadini più deboli economicamente, a chi ha perso il lavoro, a chi vive solo con figli a carico, a famiglie numerose con reddito insufficiente per pagare affitti, spese condominiali, utenze, cauzioni di contratti di affitto.

Nel 2019 il Comune di Verona ha incassato 75.940 euro relativo al 5 per mille dell’Irpef.