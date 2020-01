Il caso no a via Almirante diventa nazionale

Sta diventando nazionale il caso della delibera della Giunta comunale di Verona decisa

ad intitolare una via a Giorgio Almirante. Tutte le agenzie di stampa e i quotidiani on

line ne parlano, dopo che Liliana Segre ha espressamente rifiutato di accettare la

cittadinanza da una città che contemporaneamente intende intitolare una via a Giorgio

Almirante.

Appello allo Stato

No a Via Giorgio Almirante

Lettera aperta al Prefetto di Verona

Il Consiglio direttivo de “La città che sale” ha consegnato stamattina lunedì 20 gennaio

una lettera aperta al Prefetto di Verona, dr. Giovanni Cafagna, per invitarlo a non

autorizzare la recente delibera avanzata dalla Giunta comunale di Verona di intitolare

una strada cittadina all’on. Giorgio Almirante.

Le ragioni della opposizione sono giuridiche, storiche e politiche.

Innanzitutto, la proposta appare in contrasto con le disposizioni del Regolamento

comunale. La vita, le scelte, i valori e le azioni di Giorgio Almirante non sono state in

nessun caso, né durante il fascismo, né durante la Repubblica, “testimonianza dello

sviluppo materiale e civile”: requisito esplicitamente previsto dalla normativa

comunale.

Sul piano storico, Giorgio Almirante fu segretario di redazione della rivista “La difesa

della razza”; convinto repubblichino in uno stato alleato alla Germania nazista di Adolf

Hitler; impegnato in posizioni apicali nella lotta antipartigiana. Il contesto storico di

allora vide la contrapposizione feroce di regimi totalitari criminali come quelli fascista,

nazista e comunista, ma questo non può giustificare o minimizzare, alla luce dei valori

liberali e democratici della nostra costituzione repubblicana, le tragiche scelte degli

uomini di allora. Tanto più che Giorgio Almirante mai dichiarò pentimento e

dissociazione verso le proprie responsabilità ideologiche, politiche e militari relative a

quel periodo storico: nemmeno quando la nuova democrazia repubblicana, che lui

aveva combattuto militarmente, gli concesse, nel dopoguerra, di essere eletto più volte

nel Parlamento nazionale. Va anche ricordato che la seconda guerra mondiale è stata

combattuta e vinta anche da Paesi caratterizzati da limpide tradizioni liberali e

democratiche come la Francia, l’Inghilterra, gli Stati Uniti.

Sul piano politico, riteniamo infine che la proposta di intitolare una via a Giorgio

Almirante, quasi contemporanea al lodevole riconoscimento della cittadinanza

onoraria veronese alla senatrice Liliana Segre, compiuto unanimemente dal Consiglio

comunale, esponga l’intera città al ridicolo, oltre che alla indignazione, configurando

una sorta di grottesca, anacronistica e strumentale compensazione ideologica. Come

può la stessa città celebrare, contemporaneamente, la vittima di uno dei più

abominevoli regimi politici novecenteschi, quello nazifascista, e intitolare una strada ad

uno dei responsabili diretti di quello stesso regime? Che senso ha insistere con questi

atteggiamenti ideologici a 75 anni dalla fondazione della Repubblica e a 30 dalla fine

della guerra fredda?

Quella di Verona è una società evoluta, operosa, colta, dotata di forti radici

democratiche, che non ha bisogno di lugubri sguardi rivolti nostalgicamente al passato,

ma di tante energie, a partire da quelle dei suoi giovani, per costruire liberamente e

serenamente il proprio futuro.

Associazione La città che sale – www.lacittachesale.eu – 3409822281

Confidiamo perciò che il Prefetto valuti con obiettivo equilibrio la delibera e non la

autorizzi per la palese insensatezza.