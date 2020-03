Il Consiglio approva una modifica al Piano delle Acque comunale e la variante 45 al piano degli interventi

Nella seduta di oggi il Consiglio comunale ha dato il via libera, con 27 voti favorevoli nessun voto contrario, alla revisione del Piano delle Acque di Venezia, recependo una richiesta di modifica del testo presentata dall’associazione culturale “I Sette Nani”.

L’osservazione chiedeva di riformulare un passaggio della relazione generale del Piano, relativa ad alcune opere connesse al progetto di riqualificazione dell’area del fiume Marzanego.

In particolare, in riferimento alla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, si proponeva l’inserimento dell’area della Cipressina tra quelle di accesso collocate tra la Gazzera, Zelarino e il centro di Mestre. La modifica adottata con questa delibera diventa parte integrante del Piano delle Acque del Comune, già approvato in Consiglio comunale nella seduta del 25 febbraio 2019.

Il Consiglio ha approvato, inoltre, la variante n.45 al piano degli interventi, provvedimento adottato dall’Assemblea di Ca’ Farsetti il 24 ottobre 2019, in tema di “Interventi puntuali a sostegno della residenza per le famiglie”. La delibera è passata con 19 voti favorevoli e 6 contrari.

La variante, completa di tutti gli allegati, è stata depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, durante i quali sono giunte dieci osservazioni che sono state contro dedotte e inserite come allegato alla delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Venezia 5 marzo 2020