Il Covid rimescola il bilancio del Comune di Bardolino

L’emergenza sanitaria modifica anche il bilancio del Comune di Bardolino. L’assestamento dei conti, che verrà esposto in Consiglio Comunale questa sera, venerdì 7 agosto, è stato annunciato dall’assessore al bilancio, Marcello Lucchese, che non nasconde le difficoltà registrate a causa del Covid19 e del conseguente lockdown: «Abbiamo dovuto necessariamente intervenire a seguito delle minori entrate che il Comune ha registrato – ha spiegato Lucchese – andando a rimodulare tutte le voci nei vari capitoli. È innegabile che la situazione ha colpito tutti i settori e anche quello pubblico ne ha risentito». In particolare al 30 giugno il Comune di Bardolino ha registrato minori entrate per un totale che supera il milione e ottocento mila euro: 407 mila euro dall’IMU, 317 mila dall’imposta di soggiorno, 155 mila dalla Tosap, 735 mila euro dai parcheggi e 270 mila dalle imposte sui rifiuti: «Oltre a tutti questi ammanchi che derivano dal periodo di chiusura delle attività e delle limitazioni sugli spostamenti abbiamo avuto anche ulteriori spese per circa 150 mila euro per far fronte a vari interventi a sostegno della popolazione e delle imprese legati all’emergenza sanitaria», ha proseguito Lucchese.

Una parte di queste minori entrate saranno coperte da contributi dello Stato, mentre un’altra sarà a carico delle risorse proprie del Comune: «La politica di bilancio che andremo ad attuare per proseguire questo 2020 sarà quella dell’estrema prudenza – ha concluso Lucchese – soprattutto perché ci attendiamo un autunno molto complicato, in cui la crisi economica derivante dai mesi di chiusura forzata si farà sentire. In previsione di questo saranno necessari ulteriori interventi a sostegno della popolazione e delle imprese che stiamo già studiando e che in base alla situazione andremo ad attuare».