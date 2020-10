Il Giornale dei Veronesi regala biglietti gratuiti per assistere al film “Paradise” al cinema Rivoli. Scopri come ottenerli

Il Giornale dei Veronesi regala 80 inviti, ciascuno valido per ottenere 2 biglietti gratuiti, per assistere al film “Paradise. Una nuova vita”.

Questi 80 inviti saranno così suddivisi: 20 per il giorno venerdì 2 ottobre, 30 per sabato 3 ottobre e 30 per domenica 4 ottobre.

Gli inviti saranno validi per il primo spettacolo serale dei suddetti giorni presso il cinema Rivoli di Verona.

Chi è interessato a ottenere i biglietti gratuiti è pregato di inviare una mail a lettori@ilgiornaledeiveronesi.it specificando nome e cognome.