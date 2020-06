Il Giro d’Italia lancia il suo nuovo sito web

La Corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo da oggi ha un nuovo sito web. La piattaforma digitale della Corsa Rosa ha un aspetto completamente nuovo e presenta una fruibilità semplice e veloce.

Il sito internet è stato realizzato su quattro elementi principali:

Mobile First,

Navigazione ancora più veloce,

Contenuti dinamici,

Video e Foto.

L’intenso lavoro di questi mesi ha portato migliorie e novità in tutte le sezioni che in passato hanno attratto il maggior numero di utenti: homepage, classifiche, tappe, percorso e il live della corsa.

Attraverso una navigazione semplice e intuitiva, è possibile trovare tutte le informazioni relative al percorso, alle classifiche e a tutte le iniziative speciali della Corsa Rosa. Le sezioni Media Center, History e Giro Extra insieme alla novità del podcast, completano il menù principale.

Il nuovo sito, dotato anche di un secondo menù dedicato a Hospitality, Giro-E, Social responsibility, Official TV e Sponsor, garantirà visibilità sia per gli sponsor della Corsa Rosa che per le città di tappa attraverso dedicati contenuti turistici.

Guarda il video di presentazione del nuovo portale internet della Corsa Rosa cliccando qui o sull’immagine. Per scaricare il video, clicca su questo link.

CONTENUTI DINAMICI PER PORTARE I FANS AL CENTRO DELLA CORSA ROSA

Il nuovo sito del Giro d’Italia vuole essere ancora più vicino ai suoi tifosi, soprattutto nei momenti chiave della corsa. Dalle prime ore del mattino gli utenti potranno trovare tutte le ultime info sulla tappa del giorno e il countdown di ogni momento saliente offerto da Tissot.

Scorrendo la pagina sarà possibile trovare la planimetria della tappa, le classifiche e le Maglie leader, i video della tappa, il media center e i link alla app e ai profili social della Corsa Rosa.

Una volta che la tappa ha preso il via, l’icona del live diventa verde e il countdown si trasforma in un cronometro che indica il tempo passato dal KM 0. Sarà sempre possibile vedere i video e trovare le info sulle classifiche aggiornate al giorno prima mentre l’attivazione delle notifiche web consentirà a tutti gli appassionati di ricevere aggiornati in tempo reale sulle ultime notizie del Giro.

NUOVA SEZIONE HALL OF FAME

Il sito non dimentica i giganti della Corsa Rosa e li celebra con una nuova sezione con i profili di tutti i grandi campioni e i giudizi di un pool di giornalisti internazionali che ha valutato i corridori che anno dopo anno sono entrati nella Hall of Fame: da Merckx e Gimondi fino a Indurain e Adorni, passando per Roche, Moser, Baldini e Hinault.

Roberto Salamini, Head of Marketing & Communication di RCS Sport, ha detto: “Nel realizzare questa nuova release del sito abbiamo messo al centro i nostri followers cercando di dare un servizio ancora più completo e ingaggiante. Abbiamo pensato sia ai nostri appassionati che seguiranno il Giro dal vivo studiando nuove sezioni in cui potranno trovare con immediatezza tutte le informazioni relative alle attività on field, sia ai nostri tifosi che seguiranno il Giro da casa e potranno utilizzare il nuovo sito per avere tutte le informazioni su ciò che avviene nel corso della giornata, in tempo reale e in 4 lingue diverse. Daremo maggior risalto a tutte le iniziative dei nostri sponsor, delle Città di tappa che ci accoglieranno, dei Tour operator. Credo che questo nuovo sito con la nuova App che presenteremo a Settembre e con i nostri profili social daranno al nostro pubblico una piattaforma completa, innovativa e coinvolgente per vivere al meglio la nostra Corsa Rosa”.