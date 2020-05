Il “Marie Curie” rappresenterà tutte le scuole del Veneto, nello speciale trasmesso su RAI Scuola: “Caro Giovanni, caro Paolo… La vostra storia, le nostre vite”

Nell’ambito del progetto sulla legalità “Se non noi, chi? Se non adesso, quando?”, coordinato dalla prof.ssa Stefania Lombardo, i ragazzi dell’ITS “Marie Curie” di Bussolengo, rappresenteranno tutti gli studenti del Veneto, nell’importante iniziativa promossa dalla Rai, per ricordare il XXVIII anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio.

Sabato alle ore 11:00 ed in replica alle ore 16:00, andrà in onda su Rai Scuola, lo speciale della trasmissione “La scuola in tivù”, intitolato: “Caro Giovanni, caro Paolo… La vostra storia, le nostre vite”. All’interno, i brevi filmati realizzati dagli alunni Elia Carletti e Giorgia Dal Barco, per ricordare i Magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, tragicamente uccisi dalla mafia.

Il riconoscimento ottenuto, premia l’impegno di tutti gli studenti che, durante i mesi di emergenza sanitaria, hanno mantenuto sempre vivo l’interesse e la costanza, nel proseguire il progetto avviato a scuola, sintomo dell’interiorizzazione dell’argomento affrontato in questi anni.

Il lavoro realizzato, inoltre, è confluito in un video, visibile anche sul sito ed i canali social della “Fondazione Falcone” che, nella sua essenzialità, sottolinea la determinazione dei ragazzi nel portare avanti gli insegnamenti lasciati da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, gli uomini della loro scorte e tutte le vittime innocenti delle mafie: «Continueremo a far sì, che la Vostra storia sia la Nostra battaglia!»