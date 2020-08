Il mercatino da Forte Dei Marmi ancora una volta sul Lago di Garda

Archiviato il mese di agosto, fitto di appuntamenti in giro per l’Italia, il tour estivo 200% Forte dei Marmi fa ritorno, ancora una volta, a Torri del Benaco.

Forti della collaborazione con Proloco e Comune, Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte organizzano la quarta trasferta di questa estate, nella bella località sul lago di Garda.

Nuovo appuntamento, quindi, nel centro di Torri del Benaco, domenica 6 settembre, dalle 7.00 del mattino fino a sera, con i due consorzi insieme.

Per residenti e turisti, ancora un’intera giornata di shopping, nel consueto clima vacanziero, caratterizzato da un’offerta commerciale di assoluta qualità.

Parliamo di articoli selezionati negli anni da ambulanti impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour del “Versilia Style”.

Calzature, pelletteria, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, biancheria per la casa, pizzi e capi in pelle.



Domenica 6 settembre, a Torri del Benaco, Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte, insieme, per uno shopping che unisce glamour e qualità.