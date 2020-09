Il mercatino da Forte dei Marmi torna nel veronese

Ultimi scampoli d’estate, ma ancora tante opportunità d’acquisto con il tour 200% Forte dei Marmi che torna nel veronese.

Dopo le varie trasferte sul lago di Garda, Il Mercatino da Forte dei Marmi

arriva anche a Soave, località famosa per l’omonimo vino.

Appuntamento sabato 12 settembre, in piazza Marogna e corso Vittorio Emanuele II, con l’offerta commerciale che valorizza l’eccellenze dell’artigianato toscano.

Dalle 7.00 del mattino fino a sera, occasione ghiotta per residenti e non solo di ammirare le novità per il prossimo autunno: articoli di pregio in linea con le tendenze, attenta scelta dei materiali e manifattura di alto livello.

Prodotti dal gusto ricercato, selezionati negli anni dagli ambulanti appartenenti allo storico mercato di Forte dei Marmi e che ben interpretano il gusto ricercato e glamour del “Versilia Style”: calzature, pelletteria, abbigliamento e accessori di tendenza, maglieria in cachemire, biancheria per la casa, pizzi e capi in pelle.



Sabato 12 settembre, a Soave, Il Mercatino da Forte dei Marmi per uno shopping che unisce glamour e qualità.