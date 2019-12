Il nuovo Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro la Fenice propone all’unanimità al Mibact la conferma dell’incarico di sovrintendente a Fortunato Ortombina

Si è costituito oggi, venerdì 13 dicembre 2019, il nuovo Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia: nella seduta del CdI che si è svolta nel pomeriggio presso il Municipio di Mestre, sono stati nominati i tre componenti dell’organo: Luigi De Siervo designato dal Comune di Venezia, Maria Leddi dalla Fondazione di Venezia e Teresa Cremisi dal MiBACT e in rappresentanza della Regione ha partecipato l’assessore Corazzari, in attesa della nomina del rappresentante designato. Contestualmente è stato nominato vicepresidente Luigi De Siervo.

Il Consiglio all’unanimità ha proposto la nomina di Fortunato Ortombina a sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice, da indicare al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

“La Fenice rappresenta una delle eccellenze veneziane e, anche in occasione della terribile acqua alta che ha flagellato la Città lo scorso mese di novembre, ha saputo dimostrare al mondo, grazie alla tenacia e all’impegno delle maestranze e del sovrintendente Ortombrina, la sua resilienza e la sua capacità di aggiustare i guasti per non compromettere la Prima del Don Carlo – ha dichiarato il sindaco di Venezia e presidente della Fondazione Teatro La Fenice Luigi Brugnaro. Visto l’ottimo lavoro svolto in questi anni – ha continuato Brugnaro ricordando che Fortunato Ortombina è sovrintendente dal 2017 – e anche per premiare il buon esercizio di gestione chiuso sempre in pareggio, oltre che l’ottima qualità dell’offerta artistica sempre premiata da un gran numero di pubblico, il Consiglio di Indirizzo ha deciso di proporre al ministro la riconferma dell’incarico di Ortombina, come segno di riconoscimento e apprezzamento del suo lavoro”.

Nel contesto della stessa riunione, il Consiglio di Indirizzo ha inoltre provveduto ad approvare il preventivo economico 2020 e il preventivo triennale 2020-2022.