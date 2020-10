Il riso solidale in Piazza per salvare terra e lavoro

Il riso della solidarietà arriva nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica di Verona per l’iniziativa nazionale “Abbiamo riso per una cosa seria” al fianco della Focsiv a favore del lavoro dei contadini in Italia e nel mondo. Un grande movimento che coinvolge i consumatori per la difesa della dignità dei lavoratori e per il diritto al cibo sano e di qualità per tutti, per sostenere le comunità rurali, richiedere politiche adeguate, per la sicurezza alimentare e la salubrità dei cibi, per promuovere il valore dell’agricoltura familiare come risposta alla crisi globale, ai cambiamenti climatici, alle migrazioni.

L’iniziativa, che a Verona da anni coinvolge Coldiretti e Progettocomondo.mlal, si svolgerà dalle 8 alle 12.30 Domenica 11 ottobre nel mercato a km zero di Santa Lucia in Piazza Martiri di Istria e Dalmazia, Venerdì 16 ottobre a Borgo Venezia in Via Villa Cozza e Sabato 17 a Borgo Roma in Via Bengasi (di fronte al Policlinico).

Nelle piazze, i volontari di Progettocomondo.mlal offriranno pacchi di riso 100% italiano della FdAI – Filiera degli Agricoltori Italiani, per una donazione minima di 5,00 euro.