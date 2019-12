Il sindaco Brugnaro alla restituzione, dopo il suo restauro, del complesso statuario della Pietà del Battistero di San Marco: “Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati fin da subito per salvare la Basilica”

Il sindaco Luigi Brugnaro è intervenuto questo pomeriggio in occasione della cerimonia di restituzione del complesso statuario della Pietà del Battistero della Basilica di San Marco dopo il suo restauro reso possibile dal voto dei soci di Coop Alleanza 3.0 per l’edizione 2018 di Opera Tua.

“Ringrazio tutti coloro che si trovano qui oggi ma c’erano anche nei giorni seguenti al 12 novembre – ha dichiarato il primo cittadino, rivolgendosi al patriarca di Venezia, Francesco Moraglia – Venezia può contare su persone di valore, a partire dal Primo Procuratore Tesserin. Con gli ingegneri della Basilica è un piacere lavorare insieme – ha concluso – spiccano per competenza e trasparenza”.

All’appuntamento, come detto, hanno partecipato anche il patriarca Francesco Moraglia e il Primo Procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin, oltre che Luca Bernareggi, presidente Ancc Coop; Marco Pedroni, presidente Coop Italia; Daniel Tiozzo, presidente Area sociale vasta Coop Alleanza 3.0; ed Enrico Bressan, presidente di Fondaco Italia, che sostiene il progetto Opera Tua.

La Pietà del Battistero di San Marco, mostrata in tutto il suo splendore al momento clou della cerimonia rimuovendo il drappo rosso che la nascondeva alla vista, appartiene al genere Vesperbild, termine di origine tedesca che significa letteralmente “immagine del Vespro o della sera”. Alla sera infatti davanti a queste immagini si riunivano i fedeli per la preghiera e si celebravano nelle chiese le messe vespertine. È il tipo di rappresentazione indicato con il termine “Pietà”. La scultura è stata realizzata in un tipo di pietra gessosa di colore grigio scuro ed è cava sul retro: la Madonna siede su un sedile decorato su ciascun lato da un motivo gotico a bifore sovrastate da un arco trilobato. Il restauro, realizzato dalla ditta Lares di Venezia, è iniziato a fine luglio per concludersi pochi giorni fa.