Il sindaco di Sona, Mazzi, porta il saluto agli anziani e ai lavoratori del Centro di Lugagnano (VR).

Gianluigi Mazzi, accompagnato dagli agenti della Polizia Municipale, ha voluto portare ai 44 anziani residenti e al personale medico, infermieristico e agli operatori del Centro Polifunzionale Papa Giovanni Paolo II di Lugagnano di Sona ai quali, sulle note dell’inno nazionale, si è stretto in un abbraccio virtuale per esprimere loro affetto e vicinanza.

Nella struttura non si sono verificati casi di infezione da Covid-19, tutti gli anziani residenti e i lavoratori stanno bene ma, a titolo precauzionale e in ottemperanza alle disposizioni delle autorità sanitarie nazionali e locali, non è consentito l’accesso ai familiari, i quali tuttavia mantengono contatti quotidiani con i loro cari tramite telefono e videochiamate.

Link al video: https://youtu.be/mY9ZNmtAyzc