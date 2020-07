Il Sindaco di Villafranca consegna una targa di merito al Comandante del 3° Stormo

Un riconoscimento che testimonianza il legame tra l’Aeronautica Militare e il territorio

Nella suggestiva atmosfera della sala consiliare del comune di Villafranca di Verona, in apertura di seduta del consiglio comunale dello scorso 30 luglio, il Sindaco Roberto Luca Dall’Oca ha consegnato una targa di merito al Colonnello Francesco De Simone, Comandante del 3° Stormo, come riconoscimento del lavoro svolto durante i due anni di comando presso la base di Caluri, durante i quali ha sostenuto diverse iniziative che hanno visto la proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Forza Armata.

“Al Colonnello Francesco De Simone. Comandante del Terzo Stormo dell’Aeronautica Militare. Una divisa portata con onore. Il Tuo operato e la Tua umanità lasciano un segno nei cuori di tutta la comunità. Hai dato amicizia profonda, stima, disponibilità e condivisione. L’Amministrazione Comunale sentitamente ringrazia”.

Questa la motivazione che il Sindaco ha letto nel momento della consegna. “Cogliamo l’occasione dell’ultimo consiglio comunale utile prima del suo trasferimento – ha dichiarato il Sindaco – per ringraziarla e salutarla, in questa sala consiliare, dal momento che le misure di contenimento non ci permetteranno di partecipare tutti al cambio che si terrà nel prossimo mese di settembre. L’Aeronautica Militare – ha poi aggiunto – è parte integrante di Villafranca e ci teniamo che anche in futuro si senta sempre parte della nostra comunità”.

Nel ringraziare la Giunta ed il Consiglio per i sentimenti di vicinanza e amicizia, rivolgendosi al Sindaco il Colonnello De Simone ha sottolineato come durante il suo periodo di comando abbia cercato di consolidare i rapporti con la comunità nel solco di quanto fatto dai suoi predecessori. “Ho fatto il mio dovere e l’ho fatto perché lo sentivo. Questi due anni sono stati entusiasmanti e abbiamo fatto tante cose insieme anche in questo periodo emergenziale, che peraltro non è stato facile per la nostra comunità. Vi ringrazio per l’affetto, la simpatia e l’empatia dimostrata nei miei confronti e, attraverso la mia persona, nei confronti dell’Aeronautica Militare che ho l’onore di rappresentare questa sera. A Villafranca mi sono sentito accolto in un clima di amicizia. Grazie, lascio qui una parte del mio cuore”.

Questo prestigioso riconoscimento che l’Amministrazione Comunale attribuisce alle personalità che si sono distinte per l’impegno sociale nei confronti della comunità ribadisce, ancora una volta, i profondi legami instaurati nel tempo tra la comunità di Villafranca di Verona e il personale del 3° Stormo che è presente sul territorio dal lontano 1954 quando il reparto fu rilocato dall’aeroporto di Bari Palese.