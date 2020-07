IL Sole fa bene o male alla pelle?

Numerosi studi evidenziano i benefici per la salute legati all’esposizione al sole.

Il sole stimola in primo luogo l’organismo a produrre vitamina D, sostanza indispensabile per l’assorbimento del minerale più prezioso per la salute delle ossa: il calcio.

Questa vitamina, infatti, è essenziale per la sintesi del tessuto osseo e i raggi solari stimolano l’organismo a sintetizzarla.Il sole ha un potere terapeutico anche contro molte patologie della pelle.

Il sole può essere inoltre; gli effetti più frequenti sono la fotocheratite e la fotocongiuntivite. I problemi dell’esposizione al sole possono però essere anche più gravi, quali ad es. la cataratta.Altri effetti nocivi dell’esposizione solare sono, con perdita progressiva dell’elasticità e dell’idratazione. Diversi studi sembrano inoltre suggerire che l’esposizione prolungata ai raggi Uv possa aumentare il rischio di infezioni virali, batteriche e fungine.

Tra le patologie cutanee che traggono beneficio dal sole ricordiamo prima di tutto la psoriasi, ma anche la dermatite seborroica e gli eczemi. Lo stesso accade per l’acne. Il sole restituisce un po’ di equilibrio alla cute colpita da queste patologie, ma è fondamentale non eccedere ed esporsi proteggendo la pelle con appositi filtri.

Il sole ha, inoltre, un ruolo nella prevenzione di altre patologie, quali il tumore a prostata, seno, colon-retto e persino del diabete.

Sono in corso una serie di studi sul ruolo della vitamina D e del calcio nella prevenzione dai tumori cutanei. Questo minerale fortifica la parete cellulare, le membrane cellulari e, di conseguenza, l’intero tessuto cutaneo. L’azione difensiva dai tumori è spiegata dal fatto che la cute non è solo un involucro “passivo”. Produce le citochine, sostanze fondamentali, che raggiungono i vari organi e attraverso le quali la pelle trasmette una serie di “ordini” a tutto l’organismo. È possibile che una corretta esposizione al sole possa inviare, proprio grazie alle citochine, il comando di mantenere sani tutti gli organi, dal pancreas, allo stomaco, ai visceri, alle ossa. Un’eccessiva o una scarsa esposizione, invece, potrebbe mandare in circolo citochine “errate”, che potrebbero danneggiare quegli organi.