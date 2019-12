Il Teatro Toniolo chiude l’anno con gli straordinari artisti del Gran Gala du Cirque, spettacolo internazionale di arti circensi, in scena dal 29 al 31 dicembre

Il Teatro Toniolo chiude l’anno 2019 con gli straordinari artisti del Gran Gala du Cirque, spettacolo internazionale di arti circensi, in scena dal 29 al 31 dicembre.

Come in un sogno, si alterneranno sulla scena i più creativi interpreti circensi del mondo, a metà tra la suspense del circo classico e il fascino della danza contemporanea.

Artisti dai teatri internazionali più prestigiosi e dai circhi più rinomati come il Cirque du Soleil, dal Lidò di Parigi, dal Festival di Monte Carlo. Saranno ospiti i migliori protagonisti del panorama circense mondiale, facendo calcare il proprio palcoscenico alle personalità più forti dello spettacolo dal vivo contemporaneo.

Performer provenienti tra l’altro da Ucraina, Cile, Italia, Ungheria e Bulgaria. Con le sue movenze ora delicate, ora comiche, ora emozionanti, l’elegante quartetto di artisti ucraini Dekru, maestri della pantomima moderna, accompagnerà per tutta la serata il pubblico in un viaggio tra le stelle del nuovo circo.

Gli spettatori avranno modo di stupirsi per, tra gli altri, Francisco Rojas, acrobata che danza sospeso volteggiando in un particolare attrezzo chiamato ruota Cyr; i Titani Dorati, un duo di equilibristi possenti come statue, completamente dipinti d’oro; Katlin Vassileva, danzatrice aerea, che presenta un numero acrobatico con l’hula hoop e una poetica esibizione al tessuto e molte altre suggestive sorprese.

Un magnifico show di altissimo livello artistico, tra intensa poesia e grande comicità. Un evento irripetibile, che di volta in volta propone elementi variegati e differenti.

Informazioni: culturavenezia.it/toniolo