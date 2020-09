In Campo della Salute la cerimonia di benedizione delle barche che parteciperanno alla Regata storica 2020

Dopo aver sfilato in un colorato corteo che è partito dalla pescheria di Rialto e ha percorso il Canal Grande, i regatanti della storica manifestazione sono arrivati in campo della Salute. E’ stata poi la volta del sorteggio dei gondolini per le gare e della presentazione degli equipaggi delle regate. Il pomeriggio si è concluso con la tradizionale cerimonia di benedizione delle fasce e delle imbarcazioni da parte di monsignor Enzo Piasentin.

Come da tradizione, la benedizione dei gondolini è stata anche l’occasione per dare avvio alla consegna dei premi collaterali riservati agli atleti della Regata Storica, a partire dalla simbolica consegna da parte di AVM/Actv degli abbonamenti annuali consegnati a tutti equipaggi della categoria giovanissimi su pupparini a due remi.