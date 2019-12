In Corso Milano 2 mila nuove piante. Da Gennaio 300 alberi su tutto il territorio

Le rotonde e le aiuole spartitraffico di corso Milano si rifanno il look. In questi giorni gli operatori del Comune stanno riqualificando le aree verdi lungo l’intero viale. In tutto verranno piantumati 2 mila nuovi arbusti e 8 grandi piante. Tra le specie utilizzate Abelie, Rose, Phiracanta e Potinie. I lavori, in corso da qualche settimana, hanno un costo di 40 mila euro e rientrano in una serie di interventi di sistemazione del verde cittadino, tra cui la pulizia delle mura magistrali, le piantumazioni di nuovi alberi e siepi in viale Piave e via Pontida.

A gennaio seguiranno nuove riforestazioni in via Rigoletto e su strada Le Grazie, verranno inoltre piantati 300 alberi nei giardini pubblici e all’interno dei cortili delle scuole di tutte le circoscrizioni. A Santa Lucia, in via Colombare, verrà rimessa a nuovo l’area verde del parco giochi.

“Tanti piccoli interventi che cambiano l’aspetto dei nostri quartieri – ha detto l’assessore ai Giardini e al Decentramento Marco Padovani, questa mattina in sopralluogo -. Ovviamente dobbiamo rispettare le tempistiche corrette sia per le piantumazioni che per le potature. Questo di corso Milano era un lavoro ormai necessario ma anche un bel regalo per i quartieri che si affacciano sulla direttrice, in vista del Natale”.