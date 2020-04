In rete con tutta la famiglia: la Biblioteca dei bambini arriva direttamente nei salotti di casa con fiabe, video e attività pensate per i più piccoli e le loro famiglie

Tenersi in “contatto” virtualmente con il mondo ed intrattenere i nostri figli durante questo periodo di emergenza. La Rete Biblioteche Venezia, Area Junior, sta costruendo un palinsesto di attività per bambini e ragazzi che spazia dalle fiabe agli esperimenti, offrendo diversi contenuti e soprattutto proponendo diversi livelli di impegno familiare.

C’è la storia da ascoltare da soli, c’è il video che trasforma tutti in registi di stop motion, oppure l’illustratrice di fumetti con cui finalmente disegnare fantastici piccoli manga. Ma ci sono anche mini preziosi consigli per un’attività da fare al volo e persino un breve corso per imparare a leggere ad alta voce a tutta la famiglia.

Quando collegarsi? Partiamo con le fiabe e i racconti: la fiaba del lunedì delle 15.30 sarà raccontata con la magia del teatro d’immagini, Kamishibai dal Teatrino della Neve e sempre con il Teatrino della Neve al lunedì prenderà avvio il corso Ad alta voce.

Le Bibliotecarie di Vez Junior Giovanna e Raffaella con le loro inconfondibili voci continueranno a leggere racconti al mercoledì e alla domenica (sempre alle 15.30) e al martedì ci porteranno nel mondo delle Storie Dal Passato.

Alle 15.30 del giovedì c’è la rubrica CreAttività con i video makers dell’Associazione Macaco e al venerdì spazio ai “chibi” di Venezia Comics.

Al sabato, grazie alla collaborazione con il Servizio Progettazione Educativa arrivano le Ricariche Educative veloci videoidee che suggeriscono piccole opportunità per vivere e giocare con bambini e ragazzi in casa.

Tutte le programmazioni sono visibili sulla pagina FB https://www.facebook.com/vezjunior/

La programmazione completa è consultabile al sito https://www.comune.venezia.it/content/iorestoacasa-iniziative-settore-cu…

Venezia, 9 aprile 2020