In Sala Birolli gli scatti di 21 fotografi durante l’emergenza Covid

Da sabato 19 settembre al 4 ottobre sala Birolli ospita la mostra fotografica ‘Sguardi. L’intuizione della creatività’, proposta dalla 1^ Circoscrizione in collaborazione con l’Associazione Culturale Quinta Parete.

Il progetto, ideato e curato da Federico Martinelli, presidente di Quinta Parete e da oltre un decennio tra i principali promotori di iniziative culturali nel quartiere dei Filippini, è un omaggio a ciò che tutti hanno vissuto in questi mesi.

Protagonisti i 63 scatti che i 21 fotografi che hanno partecipato all’iniziativa hanno realizzato durante il periodo di lockdown, immortalando ciò che di emozionale trovavano nel perimetro dei 200 metri dalla loro residenza, ma anche lo spaccato delle proprie quattro mura.

La mostra, che sarà inaugurata alle 18 di sabato prossimo, è aperta tutti i giorni dal martedì al venerdì dalle 17 alle 19:30. Il sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30. Per visitarla sarà obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

Questi i fotografi che esporranno: Milena Antolini, Mara Balabio, Sarah Baldo, Omar Bonfante, Barbara Boni, Serena Bottura Baccarini, Stefano Campostrini, Enrico Cordioli, Paolo Ferreri, Chiara Fogliato, Stefano Mazzi, Michele Minoia Zegarelli, Marta Pasini, Monica Pretto, Luca Romanella, Tatiana Samo, Andrea Sartori, Ergita Sela, Andrea Vanacore Paola Zacchè e Alberto Zanetti.

L’iniziativa è stata presentata oggi in municipio dal presidente della 1^ Circoscrizione insieme a Federico Martinelli di Quinta Parete. Presenti il presidente della commissione Cultura della 1^ Circoscrizione e la fotografa Monica Pretto, tra gli espositori.

“Un segnale di positività per il quartiere dei Filippini, che trova nella sala Birolli il suo fulcro culturale – ha detto il presidente della Circoscrizione-. Le difficoltà organizzative in tempo di Covid ci sono, ma ce la mettiamo tutta per restituire vitalità e fermento al quartiere”.