In treno con la droga: minorenne arrestata dalla Polizia a Verona Porta Nuova

L’intensificazione dei servizi di prevenzione disposti in coincidenza delle festività natalizie in tutte le stazioni ferroviarie presidiate dalla Polizia Ferroviaria per Verona ed il Trentino Alto Adige, continua a produrre risultati.

Nello scorso fine settimana, personale del Settore Operativo della Polfer di pattuglia presso la Stazione di Verona Porta Nuova, notava una giovane ragazza che, scesa da un treno regionale in arrivo presso il locale scalo ferroviario, alla vista del personale in divisa cercava di disfarsi di un pezzo di carta.

Il personale operante notando il comportamento sospetto della giovane la fermava e recuperava il foglio gettato dalla ragazza che, ad un controllo, risultava essere un biglietto ferroviario valido per un treno che di lì a poco sarebbe partito dalla stazione di Verona.

La giovane ragazza non era in grado di motivare logicamente il perché del suo assurdo comportamento e pertanto, anche in ragione dei numerosi precedenti da cui gravata, veniva accompagnata in ufficio per essere sottoposta a controlli più approfonditi.

Il sospetto dei poliziotti trovava ampio riscontro in quanto, a seguito di perquisizione, la giovane veniva trovata in possesso di un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente risultata essere eroina pura, per un peso complessivo di oltre due etti e mezzo.

La ragazza, di anni 17, cittadina italiana, al termine delle procedure di legge veniva pertanto tratta in arresto e, su disposizione del P.M., associata all’istituto di detenzione per minori di Treviso.

A seguito della convalida dell’arresto, nei confronti della giovane è stata disposta la detenzione presso il carcere minorile, in attesa di giudizio.