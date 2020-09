In tutte le scuole e gli asili comunali posizionati nuovi giochi e tappeti antitrauma: verde rimesso a nuov

Nelle settimane che hanno preceduto l’inizio del nuovo anno scolastico l’Amministrazione comunale, attraverso la Direzione Progetti strategici, ambientali e di sviluppo, ha fatto installare in tutti gli istituti del territorio comunale di sua competenza nuovi giochi e tappeti antitrauma. Gli interventi, portati avanti durante tutto il periodo estivo, si sono conclusi a settembre, specie per quanto riguarda la posa delle zolle di erba perimetrali ai tappeti antitrauma, operazione per cui si è dovuto attendere la fine del caldo estivo per poter contare su condizioni meteo più favorevoli per l’attecchimento del verde.

L’operazione ha riguardato per la precisione 78 istituti, di cui 34 in centro storico e isole e 44 in terraferma, e ha visto impegnate 8 squadre della ditta che si è aggiudicata i lavori. Quest’ultime, in caso di concomitanza con i centri estivi organizzati in alcuni plessi comunali, sono entrate in azione solo in un momento successivo.

I lavori hanno riguardato i seguenti istituti:

VENEZIA, MURANO, BURANO

Gabbiano, Onda, San Provolo, Arcobaleno, Ciliegio, Comparetti, Duca d’Aosta, 25 Aprile, Sant’Elena, A. Diaz, S. Teresa, D. Valeri, S. Francesco, Glicine, Munari, Zambelli, Manzoni, Gallina, Michiel, Canal, Maria Letizia

LIDO E PELLESTRINA

Sole, Delfino, San Giovanni Bosco, Rodari, Cà Bianca, Zendrini, San Pietro in Volta, Penzo, Giovanni XXIII, Parmeggiani, Di Cocco

FAVARO VENETO

Cucciolo, Cornaro I, Arcobaleno, Girasole, Cornaro II – Valeri, Collodi

CHIRIGNAGO-ZELARINO

Peter Pan, Airone, Fiordaliso, Hakuna Matata, Melograno, Aquilone, Zavrel, Gori, Mary Poppins, Munari, Povoledo

MARGHERA

Cappuccetto Rosso, Colibrì, Girasole, Nerina Volpi, La Sorgente, Stefani, G. Paolo I, Collodi, Grimani

MESTRE CARPENEDO

Altobello, Chiocciola, Pinocchio, Pineta, Pollicino, Draghetto, Millecolori, Coccinella, Rodari, Querini, Piccolo Principe, Margotti, Angolo Azzurro, G. Cesare, 8 Marzo, A., Pitagorico