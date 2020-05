In via di conclusione i lavori di asfaltatura al Lido. Il prosindaco Romor e l’assessore Zuin: “Un intervento da 400mila euro, continua il piano straordinario di cantieri che coinvolgerà tutta l’isola”

Sono iniziati a fine aprile e sono già in dirittura d’arrivo i cantieri per la sistemazione della pavimentazione di alcuni tratti stradali del Lido di Venezia, il cui asfalto risultava particolarmente danneggiato. Gli interventi, finanziati dall’Amministrazione comunale con 400mila euro e realizzati da Insula, hanno interessato via Malamocco (specie in località Bassanello), via Sandro Gallo (nel tratto compreso tra via Da Asola e piazza Gamba) e riviera Diacono a Malamocco. E’ stata rimessa a nuovo un’area di oltre 8mila metri quadri d’asfalto, migliorando di conseguenza il livello della sicurezza stradale.

Dopo la conclusione della prima fase di lavori è previsto a breve il rifacimento della segnaletica orizzontale: “Continua l’importante investimento dell’Amministrazione sull’isola – commentano il prosindaco del Lido Paolo Romor e l’assessore al Bilancio Michele Zuin – I cantieri che si stanno per concludere sono gli ultimi di un lungo elenco per un totale di circa 4 milioni di euro. Un piano straordinario che in futuro coinvolgerà anche il Gran viale e riviera Santa Maria Elisabetta e altri punti strategici del Lido”.

Fino al termine dei lavori è prevista una nuova viabilità con senso unico alternato gestito da movieri e limite di velocità a 30 chilometri orari con divieto di fermata.