Inaugurazione del termine del restauro dei mosaici della Scuola navale militare “Morosini” alla presenza della vicesindaco Colle

La vicesindaco di Venezia, Luciana Colle, è intervenuta questa mattina, nell’Aula magna della Scuola navale militare “Francesco Morosini” al momento inaugurale al termine del restauro dei mosaici della Scuola.

“E’ sempre un’emozione entrare in quest’aula – ha esordito la vicesindaco – ed è un grande onore per me essere qui. Voglio esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale, la vicinanza della città di Venezia, oggi, a voi presenti, ma anche nella storia a quello che è stato, e nel futuro, a quello che sarà, al Collegio militare Morosini. Questa vicinanza è naturale, come spesso dico, come lo è l’acqua per la Marina e per la nostra città. Oggi, più che in altre occasioni, la storia diventa tangibile, grazie alla grande capacità di mani esperte, che daranno la possibilità, a chi frequenta questa eccellenza italiana, di poter ammirare nel loro splendore opere che altrimenti sarebbero andate perse”.

Dopo i saluti istituzionali si è svolta l’inaugurazione della targa commemorativa del restauro presso il così detto “Campaccio” e la visita ai mosaici restaurati.