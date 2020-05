Incendio 3V Sigma Marghera. Risultati analisi disponibili su aria e acqua

A conclusione delle analisi sulle acque di spegnimento campionate durante l’incendio all’interno della ditta, nel Canale Lusore-Brentelle e nella Darsena della Rana, sono stati prodotti i rapporti di prova ed i risultati di cui alla tabella seguente:

Rapporto di prova Localizzazione Parametri Valori (µg/l) n. 744442 verbale 100/SC/AN Interno stabilimento 3V Sigma prossimità tettoia uffici Ore 12.45 Benzene Toluene Etilbenzene Xileni (o+m+p) Naftalene 20 169 9200 42000 194 Analisi Gas-cromatografica

L’analisi gascromatografica abbinata alla spettrometria di massa GCMS Purge &Trap evidenzia la presenza in quantità significativa di

acetone, acetati e idrocarburi alifatici lineari. E’ stata rilevata inoltre la presenza di decaidronaftalene.

Analisi Gas-cromatografica

L’analisi gascromatografica in GC MS evidenzia inoltre la presenza di 3-penten-2-one-4-metil , etilesanolo e tetrametil-4-piperidone in

quantità paragonabile a quelle riscontrate per i composti aromatici sopra identificati. n. 744450 verbale 40/SC/EB/VIM Interno stabilimento 3V Sigma prossimità tettoia uffici Ore 15.00 Benzene Toluene Etilbenzene Xileni (o+m+p) Naftalene 24.8 177 19200 72000 89.6 Analisi Gas-cromatografica

L’analisi gascromatografica abbinata alla spettrometria di massa GCMS Purge &Trap evidenzia la presenza in quantità significativa di

acetone, acetati e idrocarburi alifatici lineari. E’ stata rilevata inoltre la presenza di decaidronaftalene. n. 744460 verbale 41/SC/VIM/ELB Scarico 3VSigma in canale Lusore-Brentelle COD O 2 Tensioattivi non ionici Benzene Toluene Etilbenzene Xileni (o+m+p) 4190 (mg/L) 6.6 (mg/L) 94 (mg/L) <250 75 6105 30165 Si segnala inoltre la presenza di acetone, acetati, idrocarburi alifatici a catena lineare.

Analisi Gas-cromatografica .

L’analisi gascromatografica in GC MS evidenzia inoltre la presenza di 3-penten-2-one-4-metil , etilesanolo e tetrametil-4-piperidone in

quantità paragonabile a quelle riscontrate per i composti aromatici sopra identificati. n. 744461 verbale 42/SC/VIM/ELB Ingresso 4 via della Chimica Sbocco Canale Lusore-Brentelle in darsena Rana COD O 2 Tensioattivi non ionici Benzene Toluene Etilbenzene Xileni (o+m+p) 3010 6.4 110 <250 65 5595 28090 Si segnala inoltre la presenza di acetone, acetati, idrocarburi alifatici a catena lineare.

Analisi Gas-cromatografica

L’analisi gascromatografica in GC MS evidenzia inoltre la presenza di 3-penten-2-one-4-metil , etilesanolo e tetra metil-4-piperidone in

quantità paragonabile a quelle riscontrate per i composti aromatici sopra identificati. n. 744462 verbale 43/SC/VIM/ELB Vasche trappola stabilimento 3VSigma esterno Rampe PM3 pH COD O 2 Tensioattivi non ionici Benzene Toluene Etilbenzene Xileni (o+m+p) 9.7 13320 8.3 68 <250 <250 4290 20500 Si è riscontrata la presenza di benzene e toluene in concentrazione inferiopre al limite di quantificazione. Si segnala inoltre la presenza

di acetone, acetati, idrocarburi alifatici a catena lineare e decaidronaftalene.

Analisi Gas-cromatografica

L’analisi gascromatografica in GC MS evidenzia inoltre la presenza di 3-penten-2-one-4-meti , etilesanolo e tetrametil-4-piperidone in

quantità paragonabile a quelle riscontrate per i composti aromatici sopra identificati. n. 744463 verbale 45/SC/VIM/ELB Canale Lusore Hotel alle Torri SR11 via Malcontenta Campione “bianco” a monte del punto di immissione scarico 3VSigma pH COD O 2 Tensioattivi non ionici Benzene Toluene Etilbenzene Xileni (o+m+p) 7.7 87 6.2 16 <50 <50 102 508 Si segnala inoltre la presenza di tracce di acetone.

Si evidenzia la presenza presso il punto di immissione dello scarico di troppo pieno del sistema di raccolta acque di dilavamento/spegnimento nel Canale Lusore-Brentelle di significative concentrazioni di prodotti utilizzati nei cicli produttivi e sostanze derivate dalla combustione (toluene, Xileni, presenza di acetone). Si riscontrano valori molto elevati anche nel Canale Lusore-Brentelle a valle del punto di immissione.

Come punto bianco a monte è stato preso un punto lungo il Lusore nei pressi dell’Hotel alle Torri; in questo punto i contaminanti sono presenti in tracce anche in considerazione del fenomeno della diffusione e della marea che modifica il regime del canale.

Nel corso della giornata del 17/05, visti gli elevati valori di inquinanti e in considerazione della presenza di ingente quantitativo di pesci morti, si è proceduto con ulteriori monitoraggi dei corpi idrici che saranno diffusi appena disponibili.

Qualità dell’aria

Ricerca di microinquinanti organici campionamento 15/05 durante l’evento

In data 15/05 al fine della verifica della produzione di microinquinanti organici (PCB-Policloro Bifenili, PCDD/F-Policloro Dibenzo Diossine e Furani, IPA-Idrocarburi Policiclici Aromatici) si è provveduto ad incendio attivo già nella mattinata a campionare aria ambiente in sito sottovento presso via F.lli Bandiera, in prossimità del cavalcavia di Mestre e poi, dopo le 17.00 con incendio in fase di chiusura, sempre in posizione sottovento, presso il Parco di San Giuliano.

I risultati dei due campionamenti relativi ai parametri diossine e furani sono stati forniti con i seguenti Rapporti di Prova:

RdP n. 744451 (verb. 148/SC/MAZ/ELB) via F.lli Bandiera 15/05: non si segnala presenza delle sostanze ricercate (sotto limiti di quantificazione);

RdP n. 744464 (verb. 150/SC/MAZ/VIM/ELB) Parco di San Giuliano 15/05: presenza di qualche traccia di diossine, trascurabile a fini ambientali

Le analisi degli altri composti organici (IPA, PCB, ecc.) sono ancora in fase di lavorazione.

Ricerca di inquinanti a fine evento in data 16/05 per valutazione rientro normalità

In data 16/05 si è provveduto ad ulteriore campionamento per verificare il rientro nella normalità della qualità dell’aria. Si precisa che rispetto al giorno 15/05 durante il 16/05 le condizioni meteo-climatiche risultano cambiate con vento proveniente da NE.

E’ stata campionata aria nei seguenti punti:

– RdP n. 744465 (verb. 46/SC/ELB/AN) SR n. 11 località Ca’ Sabbioni: sottovento rispetto al sito dell’incendio, tracce di Acetone e Isopropanolo trascurabili, valori prossimi a quelli normalmente rilevati in aree urbane;

– RdP n. 744466 (verb. 46/SC/ELB/AN) via Moranzani loc. Malcontenta Chiesa: sottovento rispetto al sito dell’incendio, tracce di Acetone valori prossimi a quelli normalmente rilevati in aree urbane;

– RdP n. 744467 (verb. 61/SC/FEF/LAM) Punta San Giuliano: sopra vento rispetto il sito dell’incendio, tracce di Acetone valori prossimi a quelli normalmente rilevati in aree urbane.