Incendio a Porto Marghera: si invita la cittadinanza in via precauzionale a non raccogliere a scopo alimentare ortaggi o frutta nei territori di Marghera e Mestre

In seguito all’incendio che si è verificato stamattina nella zona industriale di Porto Marghera, in attesa dei dati analitici di dettaglio che saranno forniti da Arpav, dopo un confronto con il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ulss 3 Serenissima, in via precauzionale, si raccomanda alla cittadinanza di non raccogliere a scopo alimentare ortaggi o frutta nei territori delle Municipalità di Marghera e Mestre-Carpenedo.

Appena disponibili informazioni aggiuntive, di concerto con le autorità sanitarie, si provvederà a fornire ogni ulteriore indicazione utile.