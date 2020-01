Incidente con sette veicoli coinvolti in Via Bonfadio

Poteva avere un bilancio ben più grave l’incidente che alle 22 di ieri sera ha visto coinvolte una Audi A3 e una Panda, in via Bonfadio.

Nello scontro, infatti, sono stati danneggiati atri cinque veicoli in sosta. Illesi i due conducenti.

Secondo i primi accertamenti, l’Audi A3 si stava immettendo in via Bonfadio quando ha colpito una Panda diretta in via Fincato, poi ribaltatasi.

La Polizia Locale proprio in questi giorni ha intensificato i controlli sulla velocità con telelaser nella zona di via Bonfadio e anche su stradone San Fermo, lungadige Rubele e Circonvallazione Maroncelli, dove i residenti segnalano l’elevate velocità da parte degli automobilisti.