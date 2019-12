Incidente mortale a Parona. In corso gli accertamenti

Incidente mortale nella notte, poco prima dell’una, a Parona in viale del Brennero all’altezza del sottopasso ferroviario. Per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes SL320, proveniente da Arbizzano e condotta da un imprenditore di 55 anni, ha perso il controllo finendo fuori strada. Inutili i tentativi da parte del Suem 118 di rianimare l’uomo. La strada è rimasta chiusa per tre ore e l’auto è stata sequestrata. Sul posto anche la Polizia locale che ha subito avvisato il pubblico ministero di turno.

Quello di questa notte è il 14° decesso in città per incidente stradale dall’inizio dell’anno.