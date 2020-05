Incidente nel Garda, grave subacqueo

Riemerso in arresto cardiaco, portato a Brescia

VERONA, 8 MAG – Un subacqueo di 28 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Brescia dopo essere stato vittima di un malore durante un’immersione con altri tre sub al lago di Torri del Benaco (Verona), sulla sponda veneta del lago di Garda. Il giovane è riemerso da una profondità di 20 metri già in arresto cardiaco ed è stato rianimato dagli altri subacquei, rimasti illesi, che hanno seguito le indicazioni degli operatori del 118, fino all’arrivo dei sanitari. Il paziente poi è stato trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, per il trattamento di malattia da decompressione. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza e l’illuminazione del luogo di atterraggio.

Fonte ANSA