Incontro di presentazione dell’opera “L’Italiana in Algeri” – Sala Filarmonica (Verona), venerdì 14 febbraio ore 18

Venerdì 14 febbraio alle ore 18.00 presso la Sala Filarmonica in via Roma n. 3 a Verona, si terrà l’incontro presentazione dell’opera L’Italiana in Algeri illustrata dal critico Roberto Mori in un appuntamento ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, organizzato da Fondazione Arena in collaborazione con l’Associazione Amici del Filarmonico e Verona Lirica.

Il capolavoro rossiniano, secondo titolo d’opera della Stagione Artistica 2020, debutta domenica 23 febbraio alle 15.30 al Teatro Filarmonico con la regia di Stefano Vizioli, le scene e i costumi dell’artista Ugo Nespolo, le luci di Paolo Mazzon. Francesco Ommassini torna sul podio veronese alla guida del cast e del Coro e dell’Orchestra areniani.

L’allestimento della Fondazione Teatro Verdi di Pisa in coproduzione con la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste replica martedì 25 febbraio alle 19.00, giovedì 27 febbraio alle 20.00 e domenica 1 marzo alle 15.30.