Iniziati stamattina i lavori di costruzione della copertura della pista da pattinaggio del Centro sportivo Montessori di Chirignago. Il sindaco Brugnaro: “Saranno sistemati anche tutti i campi. L’ennesimo gesto di attenzione per le periferie”

Sono iniziati stamattina i lavori di costruzione della nuova copertura della pista da pattinaggio del centro sportivo Montessori di Chirignago. Ad assistere all’avvio del cantiere, finanziato nell’ambito dei fondi Pon Metro 2014-2020, è stato il sindaco Luigi Brugnaro, che ha sottolineato come “verranno sistemati tutti i campi del centro, sia quello da calciotto, sia quello da basket”. “E’ l’ennesima dimostrazione di attenzione per le periferie – ha aggiunto – Restituiamo in questo modo i soldi dei cittadini”.

Quello scattato oggi è un intervento da 350mila euro che garantirà l’installazione di una copertura dell’attuale piastra funzionale che sorge nell’area verde di via Montessori. La struttura sarà larga 20 metri e lunga 38, in modo da permettere agli sportivi di allenarsi anche d’inverno e in caso di maltempo (si praticano anche il calcio a 5 e il tennis). Il progetto prevede la costruzione di una tensostruttura in PCV ignifugo sostenuta da una struttura in acciaio, cui si aggiungerà il posizionamento di una recinzione alta 3 metri per chiudere la pista di notte e preservare le attrezzature comuni.

Si realizzeranno anche una pavimentazione di raccordo tra la pista esistente e la nuova recinzione e idonee protezioni in corrispondenza dei pilastri portanti con materiale antiurto. La nuova pista polivalente, infine, sarà illuminata con corpi luce a led interni alla nuova copertura e applicati direttamente alla struttura. Previste inoltre lampade di emergenza a batteria interna per consentire l’uscita in sicurezza dalla pista anche in caso di blackout. Con i fondi stanziati sarà possibile anche prevedere la sistemazione della superficie della pista e del vicino campo da calciotto.

