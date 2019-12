Intervento al cuore dalla cardiologia di Borgo Trento al Congresso S.I.C. di Roma

Quest’anno, in occasione dell’80 mo Congresso della Società italiana di Cardiologia (SIC), che si

terrà a Roma dal 12 al 15 dicembre, saranno presenti ospiti autorevoli italiani, europei ed

anche americani, e, come è tradizione della Società, ci sarà il più grande numero di giovani

medici specializzandi.

La Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata-Verona, con i suo 60 medici

specializzandi, è una delle Scuole più grandi ed attive d’Italia e, come tale, quest’anno è

chiamata a svolgere un ruolo principe nel programma dell’evento. Molte saranno le relazioni

scientifiche tenute dai giovani medici in formazione a Verona, che presenteranno i risultati

delle ricerche svolte presso l’UOC di Cardiologia diretta dal prof. Flavio Ribichini.

Il programma prevede per sabato 14 dicembre la trasmissione in diretta dalle sale

endovascolari del Polo Confortini dell’AOUI-Verona un intervento di sostituzione valvolare

aortica transcatetere (TAVI), che verrà presenziato dai partecipanti presenti nella Main Arena

del Centro Congressi, e commentato da esperiti di fama mondiale tra cui il prof. Alain Cribier,

primo Cardiologo al mondo ad eseguire un intervento di TAVI nel 2002.

La Cardiologia dell’AOUI di Verona vanta essere l’unico Centro a livello provinciale, a svolgere

interventi valvolari con tecniche mini-invasive trans-catetere in anestesia locale ed inoltre si

distingue come eccellenza assoluta, nel panorama europeo, sia come centro di riferimento

per la messa a punto di nuovi modelli di valvole e tecniche, che come centro di formazione

per medici italiani e stranieri.

“La partecipazione della nostra Unità Operativa all’evento di sabato, come centro “live” –

commenta il prof. Ribichini – è un riconoscimento al grande impegno svolto dalla Cardiologia

di Verona in questi anni che, grazie al supporto di una Direzione Aziendale che ha creduto nel

suo Heart Team, oggi può vantare risultati clinici e scientifici al più alto livello Europeo”.