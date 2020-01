Investimenti. Dal governo 6,7 milioni ai comuni veronesi

Roma, 17 gennaio 2020

Nei giorni scorsi il governo ha stanziato con due diversi decreti 6 milioni e 700 mila euro a favore di tutti i comuni della provincia di Verona, capoluogo incluso, per la realizzazione di opere pubbliche.

Ne da notizia il deputato Diego Zardini sottolineando l’inversione di tendenza. «Gli investimenti vanno a interessare tutti i comuni della nostra provincia; inoltre c’è un contributo specifico per i comuni più piccoli, per i quali abbiamo approvato un’apposita legge nella scorsa legislatura e che ora possono intervenire per mettere in sicurezza scuole, strade ed edifici pubblici oltre a poter programmare altre opere utili ai cittadini».

Ai comuni veronesi con popolazione inferiore a cinquemila abitanti arriveranno 50 mila euro a testa nel 2020. In aggiunta, i cinque comuni veronesi con popolazione fino a mille abitanti riceveranno un ulteriore contributo di 11.597,90 euro ciascuno.

È inoltre previsto un contributo di 70.000 euro per i comuni fino a 10.000 abitanti, che aumenta a 90.000 euro per quelli fino a 20.000 abitanti e un contributo di 130.000 euro per i cinque comuni nella fascia di popolazione tra i 20 e i 50 mila abitanti. Infine il capoluogo, Verona, beneficerà di risorse aggiuntive per 250 mila euro, in quanto il comune conta oltre 250 mila abitanti.

«Si tratta di misure destinate a investimenti», conclude Zardini, «indipendenti dal contributo di solidarietà per il quale solo nel 2020 il governo ha stanziato altri 100 milioni di euro per tutta Italia che saranno ripartiti nelle prossime settimane».

Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2020 – Misura del contributo assegnato 11.597,90 euro

ERBEZZO

FERRARA DI MONTE BALDO

SAN MAURO DI SALINE

SELVA DI PROGNO

VELO VERONESE

Assegnazione ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti del contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche, per l’anno 2020 – Misura del contributo assegnato 50.000 euro

ANGIARI

BADIA CALAVENA

BELFIORE

BEVILACQUA

BONAVIGO

BOSCHI SANT’ANNA

BOSCO CHIESANUOVA

BRENTINO BELLUNO

BRENZONE SUL GARDA

CASTAGNARO

CAZZANO DI TRAMIGNA

CERRO VERONESE

CONCAMARISE

COSTERMANO SUL GARDA

DOLCÈ

ERBÈ

ERBEZZO

FERRARA DI MONTE BALDO

FUMANE

GARDA

ISOLA RIZZA

MALCESINE

MARANO DI VALPOLICELLA

MEZZANE DI SOTTO

MINERBE

MONTECCHIA DI CROSARA

NOGAROLE ROCCA

PALÙ

PASTRENGO

PRESSANA

RIVOLI VERONESE

RONCÀ

ROVERCHIARA

ROVERÈ VERONESE

ROVEREDO DI GUÀ

SALIZZOLE

SAN MAURO DI SALINE

SAN PIETRO DI MORUBIO

SAN ZENO DI MONTAGNA

SANGUINETTO

SANT’ANNA D’ALFAEDO

SELVA DI PROGNO

SORGÀ

TERRAZZO

TORRI DEL BENACO

TREGNAGO

TREVENZUOLO

VELO VERONESE

VESTENANOVA

ZIMELLA

Assegnazione ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, per l’anno 2020 – Misura del contributo assegnato 70.000 euro

ALBAREDO D’ADIGE

ARCOLE

BARDOLINO

BUTTAPIETRA

CALDIERO

CAPRINO VERONESE

CASALEONE

CAVAION VERONESE

COLOGNA VENETA

COLOGNOLA AI COLLI

GAZZO VERONESE

ILLASI

LAVAGNO

LAZISE

MONTEFORTE D’ALPONE

MOZZECANE

NOGARA

POVEGLIANO VERONESE

RONCO ALL’ADIGE

SAN GIOVANNI ILARIONE

SOAVE

VERONELLA

VILLA BARTOLOMEA

Assegnazione ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, per l’anno 2020 – Misura del contributo assegnato 90.000 euro

BOVOLONE

CASTEL D’AZZANO

CASTELNUOVO DEL GARDA

CEREA

GREZZANA

ISOLA DELLA SCALA

NEGRAR DI VALPOLICELLA

OPPEANO

PESCANTINA

PESCHIERA DEL GARDA

SAN MARTINO BUON ALBERGO

SAN PIETRO IN CARIANO

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA

SOMMACAMPAGNA

SONA

VALEGGIO SUL MINCIO

VIGASIO

ZEVIO

Assegnazione ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, per l’anno 2020 – Misura del contributo assegnato 130.000 euro

BUSSOLENGO

LEGNAGO

SAN BONIFACIO

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VILLAFRANCA DI VERONA

Assegnazione ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, per l’anno 2020 – Misura del contributo assegnato 250.000 euro

VERONA