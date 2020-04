Investire eticamente nella cultura e guadagnare: una raccolta fondi innovativa per Porta Vescovo (VR)

Una forma di investimento innovativa e dal ricavo blindato: non ce n’è altra che fa guadagnare così tanto e a rischio zero, come si può verificare su piattaforme di riferimento per la consulenza finanziaria come Moneyfarm: 5% all’anno per tre anni.

In un contesto oggi dove il virtuale è protagonista, questa è realtà: il Museo della Radio di Verona lancia per il progetto di riqualificazione di Porta Vescovo – parte del patrimonio Unesco della città – una campagna di raccolta fondi dalla caratteristiche inedite ed interessanti, dedicata alle persone fisiche con reddito Irpef ed elaborata dalla start-up veronese “Fiscal Art”, con l’aiuto dei partner del museo: con una minima donazione, è possibile contribuire a valorizzare il tesoro culturale di Verona, avere un ritorno economico e, come plus, un buono Amazon.

«Si tratta – spiega Francesco Chiàntera, presidente e curatore del Museo della Radio, che ha sede in Porta Vescovo, in attesa di Porta Nuova – di un investimento etico: si compie una donazione che garantisce un rendimento del 15% in soli 36 mesi, con ritorno del 50% immediato attraverso un buono spendibile su Amazon e il 65% diluito in tre rate ogni 12 mesi, nella dichiarazione dei redditi. In pratica si dona e si va a guadagnare il 15%. Questo è possibile grazie alle agevolazioni dell’Art Bonus elaborato dallo Stato italiano».

Fiscalmente chiaro e vantaggioso, ma non solo, come precisa Chiàntera: «C’è un risvolto sociale nella campagna, che è stata studiata in questa maniera nuova proprio per il momento così delicato che tutti stiamo attraversando e che sta provando duramente le attività cittadine. Molte persone devono fronteggiare difficoltà economiche e questa è una piccola opportunità di investimento garantito, che non va a pesare sul reddito, anzi, e che aiuta la cultura di Verona, uno dei cardini su cui si basa l’indotto turistico, fondamentale. Per la prima volta donare significa guadagnare e in modo corretto e gratificante, vista la destinazione del contributo. Non c’è alcuna finalità di lucro: la campagnanasce dall’esigenza di tutelare un monumento, che accoglie una collezione prestigiosa, da declinare anche in digitale non solo per le attuali circostanze, ma per sua stessa vocazione».

L’emergenza epidemiologica ha digitalizzato gran parte della nostra comunicazione e ciò che prima era un’opzione, adesso è una risorsa fondamentale, a maggior ragione per un museo che è dedicato a Guglielmo Marconi e alla sua invenzione rivoluzionaria, il wireless. «Futuro – conclude il presidente – nel segno dell’innovazione e comunicazione: questo vuole sviluppare il Museo della Radio, a supporto della città intera, per proiettarla nel domani digitale che ci aspetta».