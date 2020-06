Investito da motrice, morto tecnico Rfi in Interporto Verona

Un tecnico di Rete ferroviaria italiana è morto la scorsa notte in un incidente sul lavoro all’interno dell’interporto Quadrante Europa di Verona. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio è stato travolto da una motrice ferroviaria ed è rimasto ucciso all’istante.

Rfi, che ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima, ha avviato un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente.