La bella Musica è tornata di Moda. Musica, classe ed eleganza a Lonato del Garda (BS).

Tra i “migliori organizzatori di eventi” non manca certo lo showman Jerry Calà, confermato anche quest’anno alla direzione artistica del Sestino. Sestino Village è un locale esclusivo, per vivere delle notti indimenticabili sul Lago di Garda.

Sfilate, presentazioni, spettacoli, cabaret, divertimento, vips e molto altro!

Sestino Village unisce al divertimento autentico un’ottima cucina che conquista gli ospiti facendo rivivere l’inconfondibile mood “Sestino” ed apre le sue porte ogni venerdi e sabato e nei giorni pre-festivi, dalle 21.00 alle 3:00.

La scenografia è ispirata all’ambientazione di una tipica piazza italiana, con arcate bianche dall’atmosfera calda e avvolgente, con una rielaborazione stilizzata degli arredi, disegnati per linee essenziali e sinuose in armonia con lo stile del Sestino.

Il taglio e la dimensione degli spazi sono stati fonte d’ispirazione per far nascere anche all’interno il bistrot “La Bollicina”, una sala Vip dove si può cenare fino a tarda notte e che esalta il senso di intimità dell’ambiente, coniugandolo al divertimento del Sestino Village.

Capitanati dall’instancabile Alberto Salaorni, gli AL-B.Band sono un gruppo capace di far scatenare ogni tipo di pubblico.

Da 15 anni i loro concerti fanno divertire l’Italia e non solo. Riassumendo, sono in tournée da una vita. Il loro slogan è: “live music is back in fashion”, ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda.

Un concerto di questa formazione veronese, una volta vissuto, lo si dimentica difficilmente. Non hanno mai una scaletta definita. Passano da un brano all’altro a seconda dell’atmosfera e del feedback del pubblico. E le loro scelte sono sempre originali.

Ad esempio, la Al-B.Band raramente ripropone le canzoni di Vasco Rossi e Ligabue, preferendo quelle di Battisti, Mina o grandi successi anni ’70, col risultato che il sound di questa formazione risulta molto originale, una caratteristica molto rara nel panorama musicale di questi anni.

AL-B.Band è composta Alberto Salaorni (voce e chitarra), Davide Rossi (basso) ed tanti altri musicisti di talento assoluto.

Tra gli altri LA DEPA alla voce, Andrea Mai (tastiere), Claudia Giuliani (percussioni, cori) e Alberto De Grandis (batteria). Periodicamente al Al-B.Band registra e pubblica brani originali, molti dei quali sono inseriti nell’album “Megaphone” disponibile su tutte le piattaforme digitali (ad esempio Spotify: goo.gl/dQzyBN) e su cd. Il loro singolo per l’estate 2019 è invece stato “Estatissimevolmente” (https://spoti.fi/2Rl3rl1)

Al-B.Band feat. LA DEPA – “Estatissimevolmente”

L’ultimo singolo della Al-B.Band, un brano perfetto per ballare e cantare sotto l’ombrellone o sotto il sole cocente dell’estate 2019 si chiama “Estatissimevolmente”.

Scritto con Mirko Tommasi come altri brani del gruppo capitanato da Alberto Salaorni, è una canzone piena d’energia: il testo è in italiano, come sempre o quasi per i brani della formazione veronese, ma il sound decisamente internazionale.

Due accordi, un giro di chitarra acustica che si mescola ad un sintetizzatore e il gioco è fatto: “Estatissimevolmente” è un brano in puro stile pop rock e dà spazio alla bella voce de La Depa, talento 21enne scoperto dalla Al-B.Band che sul palco sa dare e creare energia.

Sestino Village Info e prenotazioni: 329 2472452