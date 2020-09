La Borsa di studio ‘Nicola Tommasoli’ premia fantasia e talento degli studenti

Foto, pitture e sculture, ma anche video ed elaborati sul ‘Valore del coraggio’. Il lockdown non ha spento la fantasia degli studenti. Numerose le classi che anche quest’anno si sono iscritte al concorso ‘Borsa di Studio Nicola Tommasoli’. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è organizzata da Prospettiva Famiglia. E sabato 26 settembre, alle 11, all’Istituto Copernico Pasoli, verranno premiati i lavori più belli tra i 37 presentati da alunni di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, così come dalla scuola in Carcere e in Ospedale.

La consegna dei premi sarà introdotta dalla narrazione teatrale “Uno Strappo”, sulla tragica vicenda del giovane Nicola. Nella seconda parte della mattinata saranno illustrati i contenuti delle produzioni artistico-letterarie vincitrici e verranno consegnate le cinque Borse di Studio donate congiuntamente dai coniugi Tommasoli e dall’associazione Prospettiva Famiglia.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Barbieri. Erano presenti l’assessore al Decentramento Marco Padovani, il presidente di Prospettiva Famiglia Paolo Stefano, insieme a Luciana Marconcini, la referente dell’Istituto Copernico Pasoli Daniela Galletta, i coniugi Luca e Maria Tommasoli, genitori di Nicola e il consigliere comunale Anna Leso.

“Nonostante l’emergenza vissuta, le limitazioni e i protocolli ancora in vigore, la scuola è ripresa e con essa anche tutte le attività formative che coinvolgono i nostri studenti – ha detto Padovani -. Ringrazio l’associazione per l’importante lavoro fatto negli anni, a supporto dei genitori, dei ragazzi e di tutto il mondo scolastico. L’aver messo in rete esperienze e professionalità ha permesso di rispondere alle necessità attuali di sostegno e formazione. E, con questo premio, di dare un messaggio positivo ai nostri giovani”.