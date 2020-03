La cultura non si ferma. Tournée digitale del Teatro stabile Veneto insieme ad altri del Nordest. Corazzari, “Un impegno mantenuto con gli appassionati e un’opportunità per tutti”

Venezia, 27 marzo 2020

“In questi giorni di emergenza sanitaria, non solo per gli appassionati non si interrompe l’opportunità di seguire la stagione teatrale ma, anzi, attraverso i social si apre l’opportunità di farlo anche per tutti coloro che fino ad oggi non hanno avuto l’occasione di avvicinarsi ad una rappresentazione. L’idea e la realizzazione di ‘Una stagione sul sofà’ merita un plauso perché sottolinea, da un lato, che la cultura non si ferma e perché, dall’altro, offre un’evasione di arricchimento in questi giorni non facili”.

Così l’assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari, conferma il sostegno e l’apprezzamento al Teatro Stabile del Veneto che, in attesa di riprendere gli spettacoli dal vivo, ha unito le forze con il Teatro Stabile di Bolzano, il Rossetti e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, inaugurando una tournée digitale per regalare alcuni weekend di intrattenimento. A partire da oggi nella Giornata Mondiale del Teatro, ogni venerdì, sabato e domenica alle ore 20.00, questi teatri trasmetteranno in streaming sui propri canali Youtube il video integrale di uno spettacolo teatrale.

“È un’iniziativa importante – aggiunge l’assessore Corazzari – che, offrendo ulteriori programmi di alto livello, conferma l’impegno del Teatro Stabile del Veneto che nell’emergenza non ha fermato le sue proposte in palinsesto e ha continuato ogni giorno ad intrattenere un pubblico affezionato e appassionato su tutti i suoi canali social, Facebook, Youtube e Instagram, con una ricca programmazione di rassegne, un laboratorio teatrale online, gli ‘aperitivi letterari’, le video-letture di grandi romanzi a cura degli allievi della Scuola Teatrale d’Eccellenza. Le proposte che vanno ad aggiungersi saranno indubbiamente accolte in modo positivo dai Veneti”.