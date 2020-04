La Giunta approva i lavori di realizzazione del cappotto esterno all’edificio Erp di via Beccaria a Marghera. Zaccariotto: “Gesto di attenzione verso il nostro patrimonio di edilizia residenziale pubblica”

La Giunta comunale, riunitasi oggi in Web-conference dalla sede del Municipio a Mestre, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo, comprensivo di fattibilità tecnico economica, per la realizzazione di un cappotto termico isolante in un immobile di edilizia residenziale pubblica Erp situato in via Cesare Beccaria (civici 94-96) a Marghera.

L’immobile è composto in totale da 12 unità esclusivamente ad uso residenziale, realizzato all’inizio degli anni ’50.

“Il progetto – commenta Zaccariotto – prevede la realizzazione di coibentazione delle pareti perimetrali con sistema a cappotto e la sostituzione delle finiture e delle imposte esterne, nonché la rimozione delle verande prive di autorizzazione. Lavori per un totale di 203mila euro che dureranno quattro mesi e inizieranno nel corso dell’estate con l’obiettivo di essere completati prima dell’arrivo della prossima stagione termica. Si tratta di uno dei molti interventi che stiamo sviluppando per dare risposte concrete ai tanti cittadini veneziani che abitano in residenze pubbliche. Un gesto di attenzione sia per il nostro patrimonio edilizio ma anche per migliorare la qualità della vita di chi abita queste strutture e per dimostrare che con i fatti contribuiamo a diminuire gli sprechi di energia con il conseguente minor impatto sull’ambiente”.

Il fabbricato ha struttura in muratura con mattoni pieni, spessore a due teste intonacati e solai in laterocemento. La copertura è a quattro falde con manto in coppi, le grondaie sono in lamiera. Sul prospetto ovest sono presenti le logge a servizio dei singoli alloggi. Sullo scoperto sono presenti anche dei volumi costruiti a servizio delle residenze. Dal punto di vista manutentivo si riscontrano carenze principalmente sullo stato delle pareti perimetrali che presentano dilavamento delle superfici e abbondanti porzioni di intonaco in fase di distacco. Inoltre, la struttura in mattoni pieni ha scarsa resistenza alla trasmissione termica con una notevole dispersione di calore per raggiungere un livello accettabile di confort all’interno degli alloggi. Dal punto di vista strutturale non sono invece visibili segni di degrado.

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione e degli intonaci delle logge; la sostituzione degli oscuri delle finestre e portefinestre delle logge; il rifacimento degli intonaci in fase di distacco; la realizzazione della coibentazione con cappotto esterno (l’isolamento consentirà di raggiungere prestazioni, in termini di trasmissione del calore, conformi alla normativa sul risparmio energetico); la realizzazione della finitura esterna colorata a base di quarzo e graniglia di marmo.

Mestre, 29 aprile 2020