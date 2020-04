La Giunta approva i lavori di riordino della viabilità del Tronchetto. Un investimento da 300 mila euro

La Giunta comunale, riunitasi ieri in Web-conference dalla sede del Municipio a Mestre, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnico ed economica relativo a un intervento di riordino della viabilità al Tronchetto.

“Si tratta di lavori che dureranno un paio di mesi per un investimento totale di 300mila euro e riguardano la realizzazione di una nuova intersezione all’ingresso del futuro parcheggio dei pullman turistici, che verrà realizzato in corrispondenza all’attuale mercato ortofrutticolo, e la sistemazione dell’area circostante e lavori di manutenzione al ponte ‘Peppino Impastato’ con il rifacimento dei giunti – commenta l’assessore Zaccariotto. La realizzazione della nuova intersezione (dove attualmente è presente l’accesso carraio del mercato ortofrutticolo e dell’adiacente mercato rionale) nasce dalla necessità di adeguare l’incrocio al traffico generato alle diverse esigenze che nasceranno con la futura realizzazione del parcheggio per bus turistici e il numero elevato di mezzi che transiterà in questa area”.

“I nuovi flussi di traffico – continua l’assessore – comportano quindi un riordino dell’attuale accesso carraio, attualmente del tutto insufficiente ad assolvere alle nuove funzioni. La soluzione adottata nel progetto permette di ottimizzare le varie esigenze di conservazione dell’attuale area del mercato con la necessità di realizzare il maggior numero di stalli per i bus turistici. Si è quindi optato per la realizzazione di un nuovo svincolo di tipo intersezione a raso. Con l’occasione si interverrà anche sui pozzetti, sui cordoli, sui chiusini, sulle cordonate, sugli attraversamenti pedonali e su tutti gli elementi della viabilità urbana, oltre alla sistemazione del marciapiede pedonale”.

Venezia, 30 aprile 2020

Foto 1

Ca’ Farsetti, San Marco 4136 – tel. 041.2748290; fax 041.2748311; ufficio.stampa@comune.venezia.it

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

Reg. Trib. VE n.1437 del 19/12/02 | Privacy Policy

www.comunicarevenezia.it