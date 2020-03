La Giunta approva i lavori di sistemazione delle tubazioni di scarico acque bianche e nere in Via Santa Rosa al Lido. Zuin: “Un intervento da 240 mila euro che i cittadini aspettavano da decenni”

La Giunta comunale, riunitasi ieri in telepresence in osservanza delle disposizioni di legge volte a limitare il diffondersi del virus Covid-19, ha approvato, su proposta dell’assessore Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle due linee di scarico esistenti in via Santa Rosa al Lido di Venezia che attualmente raccolgono e convogliano acque miste, nere e bianche. L’intento progettuale è di eseguire la separazione delle acque nere da quelle meteoriche. Così facendo, a differenza della situazione attuale, dove entrambe le condotte raccolgono acque miste, si potranno gestire in modo distinto le due diverse tipologie di acque. A completamento dell’intervento si procederà al rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale.

“Un intervento del valore complessivo di oltre 240mila euro che abbiamo deciso di destinare a questa importante opera che il Lido aspettava da decenni e che abbiamo ereditato dalle passate amministrazioni – commenta l’assessore al Bilancio Michele Zuin – In questi anni avevamo provveduto con sistemazioni parziali, ora grazie a un importante lavoro di efficientamento del bilancio comunale, siamo riusciti a recuperare le somme per risolvere un annoso problema del Lido e che possiamo aggiungere a tanti altri che abbiamo risolto partendo dalla chiusura del cosiddetto ‘buco’ fino ad arrivare ai lavori all’ex palazzo del Casinò passando per interventi di asfaltature e manutenzioni di strade ed edifici comunali”.

Venezia, 20 marzo 2020