La Giunta approva il calendario degli undici Happy Friday del 2020. Si inizia il 3 gennaio con “Aspettando i saldi”

La Giunta comunale, ha approvato, nella sua ultima seduta del 2019, la delibera nella quale si propongono attività di animazione e di intrattenimento per il 2020 a Mestre denominate “Happy Friday” nelle giornate di venerdì 3 gennaio, 21 febbraio, 24 aprile, 22 maggio, 19 giugno, 24 luglio, 28 agosto, 25 settembre, 31 ottobre, 27 novembre, 11 dicembre.

Le date e i programmi del 2020 sono stati elaborati in sintonia con il Distretto del Commercio di Mestre Centro – Mestre Shopping District – che propone da subito, il 3 gennaio, “Aspettando i saldi”, per proseguire poi a febbraio con “Mestre Carnival Street Show” e via via fino a dicembre.

“Siamo giunti alla quarta edizione di un’iniziativa nata nel 2017, su richiesta del sindaco Luigi Brugnaro, che, anno dopo anno, ha visto la realizzazione di 114 eventi e che sta raccogliendo sempre più successo – commenta l’assessore Paola Mar – Nelle tre precedenti edizioni, grazie al coinvolgimento degli operatori, dei commercianti e degli esercenti del centro di Mestre che hanno fornito il loro aiuto e la loro collaborazione, abbiamo lavorato per far sì che la città, da via Mestrina a via Verdi, da via Palazzo a Piazzale Donatori di Sangue, da calle del Sale a Calle Corte Legrenzi, senza dimenticare le piazzette e Piazza Ferretto, vivessero un momento di festa finalizzato a riportare la gente a fare gli acquisti in centro città. Appuntamento quindi per il 3 gennaio con ‘Aspettando i saldi’, un Happy Friday che darà l’opportunità a tutti di vivere la città alla vigilia dell’inizio dei saldi di stagione, riappropriandosi di un tessuto commerciale sempre più vivo e vicino al cliente”.