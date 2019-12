La Giunta approva il piano di tariffe e “bollini” per il Contributo d’accesso

La Giunta comunale, riunitasi oggi a Ca’ Farsetti, ha approvato, su proposta dell’assessore al Bilancio Michele Zuin, la delibera che sancisce le tariffe del Contributo d’accesso per l’anno 2020 e le giornate da “bollino rosso” e “bollino nero” per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

In seguito all’istituzione del Contributo d’accesso e alla decisione del Consiglio comunale dello scorso 24 ottobre di far decorrere i relativi adempimenti a partire dal 1° luglio 2020, la Giunta, nel recepire le tariffe indicate dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 57 del 24 ottobre, ha stabilito oggi le diverse tipologie di giornate-bollini e le conseguenti tariffe.

In particolare si è stabilito che dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ci saranno 178 giorni da bollino “ordinario” a tariffa di 3 euro, 5 giorni da “bollino rosso” a tariffa di 6 euro e 1 giorno da “bollino nero” a tariffa di 8 euro. Nello specifico i giorni da “bollino rosso” saranno sabato 25 luglio e sabato 1, 8, 22 e 29 agosto 2020, mentre l’unico da “bollino nero” è stato ipotizzato per sabato 15 agosto.

Per i passeggeri dei vettori navali che abbiano sottoscritto apposita convenzione con Comune, la tariffa viene confermata in euro 5,00 come da previsione regolamentare.