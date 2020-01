La Giunta approva lavori di asfaltatura a Pellestrina per ulteriori 200mila euro. Scarpa “Marta”: “Dopo i 100mila stanziati nei mesi scorsi, in arrivo altre risorse per garantire la sicurezza della viabilità nella strada dei Murazzi”

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica di una serie di interventi di asfaltatura straordinaria di alcuni tratti degradati della Strada omunale dei Murazzi a Pellestrina. I lavori si concentreranno in particolare su 3 punti. L’intervento, nel suo complesso, riguarderà circa 5mila metri quadrati di superficie stradale per circa un chilometro lineare di carreggiata per uno stanziamento complessivo di 200mila euro.

“Dopo anni in cui Pellestrina era stata completamente abbandonata – ha commentato il consigliere delegato del sindaco ai Rapporti con le isole Alessandro Scarpa “Marta” – già lo scorso settembre abbiamo visto in azione le macchine per asfaltare alcuni tratti particolarmente malmessi della Strada comunale dei Murazzi, asse principale della rete viaria di Pellestrina che collega Santa Maria del Mare al piazzale dei Caduti di Pellestrina. Con quello stanziamento di 100mila euro riuscimmo a sistemare il tratto di Santa Maria del Mare, San Pietro in Volta, Portosecco e quello di Pellestrina fronte scuola media Loredan”.

“Oggi, grazie a questi ulteriori 200mila euro – ha aggiunto -, si andrà ad intervenire in altri tre tratti, per un totale di un chilometro di strada. Il primo vicino alla località la Mara, il secondo dalla zona tribune del campo sportivo all’ingresso della stradina dell’impianto di calcestruzzo, sempre nella località la Mara, e il terzo vicino al cartello ‘Pellestrina’ alle cancellate su verde attrezzato. Si procederà, quindi, con l’andare a mettere in sicurezza una strada estremamente importante per la viabilità che ormai rischiava di generare situazioni di pericolo. Si tratta di un ulteriore intervento, individuato anche grazie alle segnalazioni dei cittadini – ha precisato il consigliere -, che entra in un disegno più complessivo che sta portando moltissimi investimenti a Pellestrina come, ad esempio, le tre nuove pensiline su entrambi i lati della strada, l’illuminazione della pista ciclabile di Pellestrina che collega fino a Portosecco e, proprio la settimana scorsa, lo stanziamento da parte della Giunta di ulteriori 50mila euro per la realizzazione dei bagni in piazzale Caduti della Giudecca”.

Venezia, 2 gennaio 2020