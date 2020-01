La Giunta approva lavori di riasfaltatura al Lido per 800mila euro. Zuin e Romor: “In pochi mesi già destinati alla viabilità 1,7 milioni. Stanziamenti fondamentali per la sicurezza dei nostri cittadini”

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, due delibere riguardanti i progetti definitivi rispettivamente del Lotto A e del Lotto B del rifacimento della segnaletica, della viabilità puntuale e delle asfaltature al Lido di Venezia. Un piano di messa in sicurezza di più di 1,5 chilometri di strade che sarà finanziato con 800mila euro.

“Nello specifico – commenta Zaccariotto – con queste due delibere andremo ad intervenire nella riasfaltatura di alcune strade del Lido dove è stato riscontrato un evidente stato di usura. I lavori procederanno in più lotti: il ‘Lotto A’ prevede la realizzazione di tratti di pavimentazione bituminosa in via S. Gallo, tra la rotonda di via F. Morosini e l’incrocio con via F. Cavalli, per una lunghezza complessiva di circa 700 metri, per un investimento di 400 mila euro. Con il ‘Lotto B’, invece, finanziato con ulteriori 400 mila euro, saranno risanati quattro tratti discontinui di pavimentazione bituminosa per un totale di 850 metri: il primo riguarda le sole corsie di marcia di via S. Gallo da via A. Da Asola a piazza B.Gamba, il secondo via Malamocco da via Bassanello per circa 170 metri in direzione Malamocco, il terzo riva G. Diacono a Malamocco e l’ultimo, sempre a Malamocco, la parte di strada da riva G. Diacono fino all’inizio di via Alberoni”.

“Con questo intervento – commentano congiuntamente il prosindaco del Lido Paolo Romor e l’assessore al Bilancio Michele Zuin – andiamo a dare un ulteriore segnale di attenzione ai residenti del Lido e di Malamocco. Si tratta di un importante investimento che va ad aggiungersi ai 900 mila euro stanziati nel maggio scorso e che, proprio per il grande numero di metri quadrati di riasfaltatura interessati, prevederà lavori che saranno eseguiti in più stralci al fine di ridurre al minimo il disagio alla viabilità. Come Giunta ci stiamo fortemente impegnando per riportare al Lido di Venezia quell’attenzione e quel ‘rispetto’ che da anni non si verificava. Da quando ci siamo insediati abbiamo ridato a questa isola nuovo slancio. Lo abbiamo fatto con la chiusura del tristemente noto ‘buco’ del Lido, con il rifacimento dell’area antistante al Palazzo del Casinò e, a breve, con la sua intera ristrutturazione, con la costruzione di una nuova piscina al Blue Moon e con la realizzazione del nuovo blocco di servizi (bagni, docce ecc..) per un investimento di circa 3 milioni di euro da parte della società Venezia spiagge, e tantissimi altri interventi che, nonostante i debiti che abbiamo ereditato dal passato, siamo riusciti ad eseguire senza pesare sulle tasche dei cittadini”.