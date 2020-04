La Giunta approva lavori per 300mila euro per gli edifici delle vie Gavagnin, Ponti e Vian del Pertini. Brugnaro: “In questi anni stanziati per il rione più di 1,4 milioni. Siamo intervenuti per ridare decoro a un quartiere che era stato abbandonato”

La Giunta comunale, riunitasi oggi in web conference nella Sala Smart Control Room del Tronchetto, ha approvato il progetto definitivo, comprensivo di quello di fattibilità tecnica ed economica, redatto da Insula spa per una serie d’interventi su parti condominiali e a servizio delle singole unità immobiliari localizzate all’interno del Rione Pertini a Mestre compreso tra le vie Gavagnin, Ponti e Vian.

“Si tratta di una serie di interventi – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto – per un totale di 300mila euro, che riguardano, tra gli altri, la sostituzione di guaine per l’eliminazione di infiltrazioni da acque meteoriche in copertura, la sostituzione di portoncini d’ingresso, il ripristino delle facciate e la sistemazione delle scale condominiali a cielo aperto. Nello specifico, per quanto riguarda il rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture si procederà, principalmente sui fabbricati di via Gavagnin tra i civici 77 e 113 e di via Ponti tra i civici 39 e 75, con rimozione e sostituzione delle guaine bituminose esistenti, la sistemazione del piano di posa e il posizionamento di nuove lattonerie. Per quanto riguarda il rifacimento degli intonaci ove staccati o in fase di distacco, il risanamento di parti in cemento armato, posa di gocciolatoi in PVC e tinteggiature delle parti oggetto di intervento, si procederà sul fabbricato via Gavagnin 116-152, Ponti 1-37 e via Ponti 77-113. Per quanto riguarda le manutenzioni delle scale esterne con un intervento che riguarda sia la struttura in cemento armato che i marmi di rivestimento. In questo caso l’intervento è previsto, principalmente, sul fabbricato via Ponti 39-75, sulla scala in corrispondenza del civico 73, su quello di via Ponti 40-76, sulla scala in corrispondenza del civico 74 e su quella in corrispondenza del civico 35 di via Vian 1-37. Infine interverremo con la rimozione dei portoncini di ingresso di 14 civici di via Gavagnin che saranno sostituiti con porte blindate con classe di antieffrazione 3”.

“Le manutenzioni e i lavori per rendere i nostri quartieri più sicuri e decorosi sono sempre stati, in questi anni di Amministrazione, alla base del nostro agire per garantire ai cittadini di tutte le ‘Città’ di Venezia quell’attenzione che per decenni non avevano – commenta il sindaco Luigi Brugnaro – Uno dei quartieri nei quali maggiormente ci siamo impegnati per tornare a farlo diventare un luogo di condivisione e dello stare assieme è, senza ombra di dubbio, il Rione Pertini. Una zona dove questa Amministrazione ha investito più di 1,4 milioni di euro. Investimenti molto importanti che vanno per esempio per interventi di riparazioni, eseguiti da Insula spa, sui 482 alloggi del Rione per un totale di 721mila euro. Lavori eseguiti al fine di rendere più sicure e vivibili delle strutture che portano evidenti i segni di anni e anni di mancate manutenzioni. A questi ne abbiamo aggiunti oggi altri 300mila per la sistemazione intera della piazza – poi intitolata, come richiesto dai cittadini, alla poetessa Alda Merini – che per decenni era diventata il simbolo della disattenzione di molti amministratori, e per la realizzazione del nuovo campo da calcio a 5 e da basket per consentire ai tanti bambini del quartiere di giocare e socializzare. Oggi ne abbiamo destinati altri 300mila per ulteriori interventi agli edifici delle vie Gavagnin, via Ponti e via Vian che inizieranno indicativamente durante la prossima estate. E sono già in gara lavori per altri 103mila euro per la sistemazione totale di tre appartamenti che verranno poi rimessi a disposizione di quei cittadini che, attraverso bando, dimostrano di averne bisogno. Tutto questo senza dimenticare l’impegno per portare all’interno del quartiere i negozi di vicinato che mai, come in questo momento, si dimostrano vitali per i residenti di un quartiere che sta dimostrando grande compattezza e serietà nel rispetto e nell’affrontare le norme contro la diffusione del Coronavirus. Questi sono dati di fatto, non chiacchiere o promesse da campagna elettorale come qualche esponente politico dell’opposizione vorrebbe sostenere. L’unico dato di fatto è che in questi 5 anni, nonostante le grandi difficoltà di bilancio, abbiamo preso un impegno con quei cittadini e lo stiamo mantenendo dimostrando loro di dare risposte concrete. É stato il nostro modus operandi qui al Pertini come in tutto il resto della Città e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo tempo per rispondere alle polemiche o ai vari mal di pancia perché preferiamo spendere energie per ‘fare’. Molto abbiamo fatto, tanto resta ancora da fare ed è per questo che guardiamo ai prossimi 5 anni, perché i cittadini sappiano che è nostro obiettivo continuare a lavorare affinché le nostre cinture urbane non siano delle zone dimenticate di periferia, ma dei luoghi dove poter vivere in serenità, far crescere i propri figli e assicurare ad una intera comunità un quartiere che guardi al futuro”.

Venezia, 9 aprile 2020