La Giunta approva un importante intervento di riqualificazione degli spazi aperti del quartiere Altobello per 750mila euro. Zaccariotto e De Martin: “Lavori che permetteranno l’utilizzo di un’area fino ad oggi non utilizzata”

La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica di un intervento da effettuarsi nell’ambito del contratto di quartiere di Altobello.

“Il progetto, proposto dalla Direzione Lavori Pubblici e dalla Direzione Urbanistica – commentano congiuntamente gli assessori Zaccariotto e De Martin – si pone le finalità, oltre che di migliorare la fruibilità e la qualità degli spazi individuati, di risolvere alcuni nodi di viabilità e accessibilità che permetteranno l’utilizzo di un’area sino ad ora sottoutilizzata, non completamente accessibile e in via di degrado. Si avrà così modo di creare un’area di transito per i pedoni, una zona gioco per i ragazzi, percorsi ciclopedonali, due aree cani e un parcheggio a raso. Tutti lavori che verranno realizzati nell’area compresa tra le vie Corridonio e Bissolati antistante piazzale Madonna Pellegrina e avranno un valore complessivo di 750mila euro. Una risposta puntuale ad una comunità che le precedenti amministrazioni avevano completamente dimenticato. Siamo passati dalle promesse e dalle riunioni di una volta a fatti concreti. Siamo riusciti a sciogliere la matassa, ad avviare i lavori e a dare seguito a quell’impegno che ha sempre contraddistinto il nostro agire: dare risposte concrete a tutto il nostro territorio, soprattutto a quelle aree della cintura urbana, per fare di quei luoghi non solo aree sicure e decorose, ma anche belle da vivere e dove poter socializzare.

A completamento degli interventi che si intedono eseguire nell’area di Altobello – aggiungono gli assessori – sono previsti a bilancio ulteriori due interventi molto importanti e richiesti dalla cittadinanza. Da una parte andremo a realizzare una nuova isola ecologica interrata con sistemazione dell’area a parcheggio a ridosso di via Fornace e di via dello Squero con un investimento di ulteriori 372mila euro, dall’altra procederemo con la manutenzione straordinaria di tutto il quartiere Altobello con l’asfaltatura di via dello Squero e del tratto terminale di via Fornace, il rifacimento dei marciapiedi ammalorati e il potenziamento dell’illuminazione di via dello Squero, di piazzale Madonna Pellegrina, e con l’inserimento di nuove aree giochi per altri 185mila euro”.

Venezia, 21 marzo 2020